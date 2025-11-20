Tailandia, Costa de Marfil, Filipinas y México y Venezuela llegan al Top 5 del Miss Universo

Miss Universo 2025 se celebra este viernes en Tailandia ante más de 120 candidatas. ( FUENTE EXTERNA )

Las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil son las cinco finalistas de la certamen del Miss Universo, celebrado este viernes en Tailandia.

Aunque al principio el poder latino dijo presente con la mayoría de las representantes latinas en el Top 12, solo dos consiguieron avanzar a la final y fueron México y Venezuela.

La corona se debate entre América Latina, Asia y África Occidental, especialmente entre Miss Tailandia y Miss Costa de Marfil.

Todas las participantes tuvieron un espectacular paso por la pasarela en los trajes de baño y trajes de gala.

Una de estas candidatas sucederá a la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, quien entregará su corona en lo que promete ser una noche de elegancia, empoderamiento y evolución.

Top 5 del Miss Universo Miss Filipinas

Miss Tailandia

Miss Venezuela

Miss México

Costa de Marfil

La edición número 74 del famoso certamen de belleza repitió el concepto de selección del año pasado, comenzando con una selección del Top 30, donde resultaron beneficiadas las candidatas dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández, Miss República Dominicana Universo y Miss Universe Latina, respectivamente.

Luego se eligió al Top 12, donde la mayoría de las reinas de belleza fueron latinas; después la gala pasó al reducido Top 5 y finalmente se anuncia a la nueva Miss Universo.

Momento de preguntas

Las cinco candidatas Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil protagonizaron el esperado momento de las preguntas. Y al final, les repitieron la misma pregunta a cada una: si ganas el título del Miss Universo, ¿cómo usarías está plataforma para empoderar a las chicas jóvenes?, quedando entre las mejores respuestas Costa de Marfil.