Fiestas y Personalidades presenta a Alicia Baroni: una conversación sobre cultura y arte

Yenny Polanco conversa con la cantautora y viceministra de Cultura, Alicia Baroni. ( EFE )

Este sábado 22 de noviembre de 2025, a las 7:00 de la noche por RTVD, canal 4, Fiestas y Personalidades ofrecerá un contenido excepcional con un programa dedicado a figuras destacadas del arte, la cultura y la comunicación.

La entrega presentará una conversación íntima con la cantautora y actual viceministra de Industrias Culturales, Alicia Baroni, creadora de grandes éxitos internacionales y reconocida por su compromiso con el desarrollo de los emprendimientos culturales en el país.

Durante la entrevista con Yenny Polanco Lovera, Baroni comparte detalles de su trayectoria como compositora y de su labor desde el Viceministerio de Industrias Culturales, donde impulsa proyectos orientados al crecimiento del sector creativo. Además, revela que continúa escribiendo libros y promoviendo iniciativas que fortalecen la producción cultural dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/yenny-polanco-y-norby-montero-83c0785f.jpeg Yenny Polanco junto a Norby Montero.

El programa también incluirá una conversación con el joven comunicador y bachatero Norby Montero, quien presenta su más reciente propuesta musical titulada El Gobernao, un estreno que marca un nuevo capítulo en su carrera artística.

¿Qué reconocimientos se han otorgado en el programa?

Kosaky Suberví mostrará las imágenes del reconocimiento otorgado a la escritora e investigadora española Irene Vallejo, quien recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Apec (Unapec). Esta distinción resalta su aporte académico, su visión humanista y su labor en la difusión cultural.

Asimismo, el espacio cubrirá el estreno de la película Medias Hermanas , una producción de Caribbean Films dirigida por Yoel Morales y protagonizada por Nashla Bogaert , Ramcelis de Jesús (La More), Frank Perozo , La Perversa , MikeToks e Irvin Alberti .

presentará un dentro de su segmento de viajes. Fiestas y Personalidades, producido por la cineasta Dayanna Minier, se retransmite los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y Miavisión, canal 97 de Claro TV.