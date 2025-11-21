"Falsa ganadora": jurado que renunció a Miss Universo arremete contra Fátima Bosch

El músico Omar Harfouch, quien renunció al jurado de Miss Universo, llamó "falsa ganadora" a la méxicana Fátima Bosch. ( FUENTE EXTERNA )

La edición 74 de Miss Universo, celebrada en Tailandia, será recordada no solo por la histórica cuarta corona para México con la victoria de Fátima Bosch, sino también por el terremoto mediático que ha desatado.

Ahora, el músico y compositor Omar Harfouch, quien renunció como jurado días antes de la gala final, reaccionó a la elección de la nueva reina, calificando a la mexicana como "falsa ganadora".

Su renuncia

Tres días antes del concurso, Harfouch sorprendió al anunciar públicamente que abandonaba su puesto dentro del panel oficial de jueces. Según explicó en redes sociales, su decisión respondió a profundas dudas sobre la transparencia del proceso de selección de las semifinalistas.

El pianista aseguró que él y otros jueces se enteraron (por publicaciones en redes, no por la organización) de que un "jurado improvisado" habría sido el encargado de elegir a las 30 semifinalistas entre 130 participantes, sin participación del panel oficial.

Según su versión, los resultados de esa preselección se habrían mantenido en secreto y el comité alterno podría haber estado marcado por "conflictos de interés", incluyendo presuntas relaciones personales con algunas candidatas o con personas encargadas de contabilizar votos.

Tras intentos fallidos de obtener respuesta por parte de la organización (y una conversación que calificó como "irrespetuosa" con el director ejecutivo Raúl Rocha) Harfouch decidió renunciar y cancelar su número musical, "Performing for Peace", previsto para la noche final.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/falsa-ganadora-9ce370db.jpg

La acusación que incendió las redes

Cuando Fátima Bosch fue coronada Miss Universo, la discusión se trasladó con fuerza a las redes sociales. Harfouch publicó una serie de historias en Instagram donde afirmaba categóricamente:

"Miss México es una falsa ganadora" y "Miss México es una FALSA Miss Universo y les diré por qué".

En sus mensajes, aseguró que un día antes del concurso había grabado una entrevista en la que anticipaba que Bosch sería coronada, afirmando que su predicción se basaba en una supuesta relación comercial entre el dueño de la organización Miss Universo y el padre de la concursante mexicana.

Estas declaraciones, que forman parte únicamente de la versión del músico, no han sido confirmadas por la organización ni por terceros.

Harfouch también afirmó que este material pregrabado se difundirá próximamente en HBO, como parte de su intento por "exponer el fraude".

La polémica creció aún más cuando compartió un video donde se observa a parte del público abandonando el Impact Arena entre abucheos, acompañado del mensaje: "La audiencia no está feliz con la falsa ganadora".

Te puede interesar Miss México es la nueva Miss Universo 2025