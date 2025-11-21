En la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent, pocas presentaciones han despertado tanta ternura, carisma y energía como la de las Chiki Boom, un grupo de talentosas niñas que llegó al escenario con una misión clara: bailar con todo el corazón.

Las integrantes vienen de la Academia de Danza Onavela, ubicada en el sector Arroyo Hondo III, y su interpretación de Level Up, de Ciara, no solo se ganó al público, sino que conquistó a los jueces con una mezcla irresistible de fuerza, entusiasmo y precisión.

En sus propias palabras: "Le dimos con todo, con fuerza, actitud y muchas cosas más. Pasamos ante los jueces", cuentan entre risas, todavía emocionadas por la experiencia.

Recibir tres síes fue un momento que difícilmente olvidarán. Aunque confiesan que estaban algo nerviosas, la alegría pudo más.

"Nos sentimos bien, nos sentimos cómodas. Un poquito nerviosas, pero con toda la emoción del mundo", dicen mientras recuerdan ese instante en el que supieron que avanzaban a la siguiente etapa.

El apoyo de sus familias y amigos

Detrás de su seguridad hay un apoyo clave: sus profesoras y sus familias. "Ellas siempre estaban ahí para ayudarnos y motivarnos a seguir. Nunca nos podemos rendir", explican.

Ese acompañamiento ha sido tan importante que, si llegaran a ganar el premio, ya saben en qué lo invertirían: "La Academia de Danza Onavela le va a dar la oportunidad a niños con discapacidad para que puedan bailar como nosotros".

Un gesto que muestra que su talento va de la mano con una enorme sensibilidad.

A otros niños que sueñan con bailar, las Chiki Boom les envían un mensaje directo y luminoso: "Nunca se rindan, que tengan fe. Todo se logra con el tiempo de Dios".

Entre disciplina, carisma y un entusiasmo que contagia, estas pequeñas artistas demostraron que el talento no tiene edad y que, cuando se baila desde el alma, el escenario entero se ilumina.



