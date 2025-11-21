¿Quién es Fátima Bosch, la mexicana coronada como Miss Universo 2025?

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025 en Tailandia. ( FUENTE EXTERNA )

El nombre de Fátima Bosch se abre paso con fuerza propia. La joven tabasqueña, coronada como Miss Universo 2025, continúa sumando logros que la colocan entre las figuras más llamativas del panorama internacional.

Su más reciente distinción llega de la mano de la lista "Most Beautiful People", donde logró posicionarse dentro del codiciado Top 10, un espacio reservado para personalidades que combinan belleza, proyección pública y estilo impecable.

Aunque su trayectoria ya era seguida de cerca por expertos en concursos, su presencia en esta lista consolida lo que para muchos era evidente: Fátima es una de las figuras más influyentes de la generación actual.

Una reina bajo los reflectores del mundo

Oriunda de Teapa, Tabasco, Bosch había captado atención desde las primeras actividades rumbo al certamen internacional. Su porte, seguridad y manejo escénico la ubicaban como una de las favoritas, pero fueron una serie de incidentes recientes los que impulsaron su nombre a niveles de visibilidad global.

Entre ellos, destacó un desafortunado comentario realizado por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien se refirió a ella como "tonta" durante una transmisión.

La reacción no se hizo esperar: redes sociales de diferentes países condenaron la expresión, y el episodio terminó por generar una ola masiva de apoyo hacia la mexicana.

A la conversación también se sumaron figuras emblemáticas de los certámenes de belleza, como las ex Miss Universo Ximena Navarrete y Andrea Meza, así como la exdirectora nacional Lupita Jones, quienes defendieron públicamente a la reina mexicana.

Sus mensajes fueron tanto de respaldo como de empoderamiento femenino, recordando que la dignidad y el respeto son pilares innegociables para cualquier mujer en competencia.

Otro momento que captó la atención ocurrió cuando Bosch no recibió un micrófono durante una actividad oficial, lo que derivó nuevamente en críticas hacia la organización. Sin embargo, lejos de afectar su imagen, estos episodios reforzaron la percepción de una candidata resiliente, profesional y capaz de enfrentar la adversidad con elegancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/fatima-junto-a-familia-61e6b310.jpg Fátima Bosch junto a sus padres y hermano. (FUENTE EXTERNA)

Su historia

Fátima tiene 25 años, mide 1.74 metros y nació el 19 de mayo de 2000. Vanessa Fernández Balboa, madre de la reina de belleza, proviene de una familia ligada a los certámenes de belleza en Tabasco. Su padre, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero de la Universidad Ibero.

El papá de Fátima tiene una trayectoria de 27 años en Petróleos Mexicanos (Pemex) donde ocupa el cargo de asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017, según su perfil de LinkedIn.

La nueva reina es diseñadora de moda de profesión. Cursó la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, una de las instituciones más prestigiosas del país.

Además, complementó su preparación en centros de renombre internacional como la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y el Lyndon Institute en Estados Unidos.

En el terreno personal, Bosch también ha estado en el interés mediático por su pasada relación con el futbolista del Club América, Kevin Álvarez.

Ambos compartieron momentos en redes sociales durante el tiempo que estuvieron juntos; sin embargo, la relación llegó a su fin en 2023, algo que fue confirmado por el propio jugador durante una transmisión en Twitch.

