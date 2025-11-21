Con solo 10 años, Siren Girl (la chica sirena) se robó la atención con su acto en Dominicana´s Got Talent.

Su mezcla de baile contemporáneo, ballet y hip hop le aseguró el pase a la siguiente ronda. Más allá de su habilidad en la danza, destacó su naturalidad y la alegría con la que se mueve en el escenario.

Cuando le preguntan qué significa el baile para ella, lo resume de manera clara: "Significa un poder, un amor, una pasión". Con su acto buscaba impresionar a los jueces y lo logró: obtuvo cuatro síes.

Talento innato

Según su padre, las ganas de bailar estuvieron presentes desde que ella tenía apenas tres años. Su energía y entusiasmo los motivaron a inscribirla en clases de ballet, hip hop y gimnasia, actividades que han fortalecido su técnica y confianza.

Él mismo destaca la importancia de acompañarla en este camino: "No es lo mismo cuando tú vas agarrado de la mano con alguien, que cuando tú vas suelto... Que no tengas a nadie que te diga vamos a hacer esto", comenta, convencido de que el apoyo familiar marca la diferencia.

Fuera del programa, Siren Girl también tiene su propio público. Cuenta que, en la escuela, suele estar a cargo de las presentaciones: "Siempre, cuando voy a la escuela, siempre hablan de mí. Como, ay, tú bailas muy lindo, siempre me ponen a bailar en presentaciones y así".

Si llega a ganar el premio, ya tiene claro cómo dividirlo: "Un millón para mi mamá, un millón para mí y un millón para mi papá", asegura.

A los niños que quieren mostrar su talento, pero aún no se animan a hacerlo en plataformas como DGT, les aconseja soltar el miedo y avanzar.

"Yo creo que es una oportunidad para los niños de mostrar su talento. Es algo muy importante", concluye su padre.

