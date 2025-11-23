VIDEO | Las niñas de HMS Dancers llevan un poderoso mensaje de "No violencia contra la mujer" en DGT
Esta presentación de danza contemporánea conquistó al público logrando el Golden Buzzer de Enrique Quailey
Las niñas de HMS Dancers dejaron el escenaro de Dominicana´s Got Talent (DGT) iluminado con su luz, talento, inocencia y excelente presentación de danza contemporánea.
Las niñas entre 9 y 13 años hicieron un llamado firme a la no violencia contra la mujer.
- Además de conquistar al público, recibieron el Golden Buzzer del presentador Enrique Quailey, que les aseguró su pase a la semifinal.
Arte con propósito
El grupo de unos 60 bailarines presentó una actuación que se caracterizó por su disciplina, talento y precisión, con una rutina dedicada a su exalumna Paola, quien luchaba contra el cáncer.
"Ellas demostraron que el arte con propósito siempre será invencible. ¡Felicidades, HMS Dancers! Sigan bailando con propósito y llenando de esperanza cada rincón de nuestro escenario", destacó el programa de televisión que se transmite cada miércoles por Color Visión, canal 9.