×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
HMS Dancers
HMS Dancers

VIDEO | Las niñas de HMS Dancers llevan un poderoso mensaje de "No violencia contra la mujer" en DGT

Esta presentación de danza contemporánea conquistó al público logrando el Golden Buzzer de Enrique Quailey

    Las niñas de HMS Dancers dejaron el escenaro de Dominicana´s Got Talent (DGT) iluminado con su luz, talento, inocencia y excelente presentación de danza contemporánea.

    Las niñas entre 9 y 13 años hicieron un llamado firme a la no violencia contra la mujer.

    • Además de conquistar al público, recibieron el Golden Buzzer del presentador Enrique Quailey, que les aseguró su pase a la semifinal.

    Arte con propósito

    El grupo de unos 60 bailarines presentó una actuación que se caracterizó por su disciplina, talento y precisión, con una rutina dedicada a su exalumna Paola, quien luchaba contra el cáncer.

    Expandir imagen
    Infografía
    Las bailarinas recibieron el Golden Buzzer.

    "Ellas demostraron que el arte con propósito siempre será invencible. ¡Felicidades, HMS Dancers! Sigan bailando con propósito y llenando de esperanza cada rincón de nuestro escenario", destacó el programa de televisión que se transmite cada miércoles por Color Visión, canal 9. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.