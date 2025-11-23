Las niñas de HMS Dancers dejaron el escenaro de Dominicana´s Got Talent (DGT) iluminado con su luz, talento, inocencia y excelente presentación de danza contemporánea.

Las niñas entre 9 y 13 años hicieron un llamado firme a la no violencia contra la mujer.

Además de conquistar al público, recibieron el Golden Buzzer del presentador Enrique Quailey, que les aseguró su pase a la semifinal.

Arte con propósito

El grupo de unos 60 bailarines presentó una actuación que se caracterizó por su disciplina, talento y precisión, con una rutina dedicada a su exalumna Paola, quien luchaba contra el cáncer.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/161025-dominicanas-got-talent-56-0dd8eb04.jpg Las bailarinas recibieron el Golden Buzzer.

"Ellas demostraron que el arte con propósito siempre será invencible. ¡Felicidades, HMS Dancers! Sigan bailando con propósito y llenando de esperanza cada rincón de nuestro escenario", destacó el programa de televisión que se transmite cada miércoles por Color Visión, canal 9.