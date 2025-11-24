Directora del Museo Memorial de la Resistencia expone dilemas éticos en conferencia en Dubái

Luisa de Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia durante su participación en la conferencia. del ICOM

La directora-fundadora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD), Luisa de Peña Díaz, acudió a la 27.ª Conferencia Trienal del Consejo Internacional de Museos (ICOM), celebrada en Dubái, Emiratos Árabes, donde expuso dilemas éticos actuales y citó como caso de estudio la reciente intervención del Ministerio de Cultura en la 31.ª Bienal de Artes Visuales.

De Peña Díaz formó parte del equipo internacional que presentó los avances de la revisión del Código de Ética del ICOM, considerado uno de los documentos fundamentales para el ejercicio profesional en museos. La mesa redonda incluyó también a los especialistas Sally Yerkovich, Julie Higashi, Bruno Brulon Soares, Léontine Meijer-van Mensch y Kathrin Pabst, quienes debatieron sobre las implicaciones globales de la actualización.

La investigadora dominicana mencionó diversos dilemas éticos y utilizó como ejemplo la anulación del laudo del jurado de la Bienal de Artes Visuales por parte del Ministerio de Cultura, calificándolo como una acción que contraviene principios éticos internacionales en la gestión museística.

Presentan Atlas Global de la Memoria

En otro segmento del encuentro, organizado por el Comité Internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos (ICMEMOHRI), De Peña Díaz presentó el Atlas Global de la Memoria, un proyecto enfocado en combatir el revisionismo y el negacionismo histórico en países que vivieron dictaduras y graves violaciones a los derechos humanos.

Expresó preocupación por los avances del revisionismo en República Dominicana, señalando intentos de reivindicación del dictador Rafael Trujillo, así como iniciativas y narrativas que buscan minimizar los crímenes de su régimen.

El mayor encuentro mundial de museos

La conferencia del ICOM, reconocida como la principal cita global de profesionales de museos, reúne a más de 4,500 participantes presenciales y virtuales en Dubái bajo el lema "El futuro de los museos en comunidades de rápidos cambios". El evento aborda los retos de las instituciones culturales ante transformaciones tecnológicas, medioambientales y demográficas.

La jornada concluirá con la entrega del Premio ICOM a las Prácticas Sostenibles en Museos, el primer reconocimiento mundial destinado a destacar iniciativas que promueven la sostenibilidad en el sector museístico.