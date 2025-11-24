Francia podría dejar de participar en Miss Universo por "falta de transparencia"

La edición más reciente de Miss Universo podría marcar un antes y un después en la historia del certamen.

Tras la coronación de Fátima Bosch, representante de México, las controversias no han dejado de surgir. Ahora se habla de que Francia podría dejar el certamen para siempre.

De acuerdo con reportes recientes, Frédéric Gilbert, presidente de Miss Francia, habría manifestado un profundo descontento por lo que describe como una "falta de transparencia" en la selección y evaluación de las participantes.

Aunque su posicionamiento no ha sido confirmado oficialmente, las declaraciones atribuidas a él han encendido todas las alarmas.

"Todos pagamos una cuota de licencia para enviar a alguien, así que tendrán que rendir cuentas. No podemos simplemente ocultarlo. Puede haber errores. Pero ante esta serie de contratiempos, tendrán que dar explicaciones".

El reclamo deja claro que la molestia del comité francés va más allá de un simple desacuerdo: se trata de la exigencia de respuestas formales por parte de Miss Universo, sobre todo después de que circularan señalamientos de favoritismos y supuestas relaciones de negocios que habrían influido en el resultado final.

El origen de la tensión

La polémica estalló luego de que la mexicana Fátima Bosch se llevara la corona en medio de acusaciones de favoritismo, renuncias de jueces y rumores sobre presuntas conexiones entre su padre, Bernardo Bosch, y el presidente del certamen, Raúl Rocha.

Aunque nada de esto ha sido confirmado, el ambiente se cargó de sospechas que algunos comités nacionales no están dispuestos a pasar por alto.

Para Francia, la combinación de controversias fue suficiente para plantearse la pregunta: ¿vale la pena seguir participando en estas condiciones?

"La organización Miss Francia se reserva el derecho de no renovar su participación el próximo año. Más allá de las implicaciones financieras, es por la imagen, el respeto a la marca y su uso".

"Si no hay explicaciones claras o pautas más precisas, podemos seriamente preguntar si continuar, y sé que no somos los únicos; otros países se hacen preguntas", habría dicho Gilbert.

¿La última representante?

Este año, Francia fue representada por Ève Gilles, quien, aunque logró entrar al top 30 , quedó en el puesto 21.

fue representada por Ève Gilles, quien, aunque logró entrar al , quedó en el puesto 21. Con tan solo 22 años y estudios en matemáticas e informática aplicadas a las Ciencias Sociales, Gilles formó parte de una edición que podría ser la última de Miss Francia si las tensiones no se resuelven.