La Fundación Emilio Rodríguez Demorizi relanza dos obras esenciales del escritor dominicano

La Fundación Emilio Rodríguez Demorizi acaba de poner nuevamente en circulación dos títulos fundamentales del destacado escritor e historiador dominicano: Cuentos de Política Criolla y Rubén Darío y sus amigos dominicanos.

Ambas reediciones ya están disponibles en Cuesta Libros, y forman parte del esfuerzo continuo de la entidad por preservar y difundir la obra de un autor que dejó más de 150 publicaciones y un impacto decisivo en la historiografía nacional.

La fundación —creada por el propio Rodríguez Demorizi antes de su fallecimiento y sostenida con recursos provenientes de sus propiedades— está encabezada por Bernardo Vega y Juan Daniel Balcácer, quienes han impulsado este nuevo ciclo de reediciones.

Un regreso con prólogos de lujo

La nueva edición de Rubén Darío y sus amigos dominicanos incluye un prólogo póstumo de José Rafael Lantigua, quien describe el libro como una "joya, como suceso de la literalidad dominicana, y como espacio único y deslumbrante de todo cuanto significó la vida y la obra del gran poeta centroamericano".

Para Lantigua, el epistolario reunido por Rodríguez Demorizi es "una vívida parranda de intimidades, ironías, franquezas, rememoraciones, lamentos", que revela la cercanía cultural entre Darío y los intelectuales dominicanos.

Por su parte, Cuentos de Política Criolla llega acompañado de un prólogo de Manuel García-Cartagena, además del texto clásico que Juan Bosch escribió para la reedición de 1973. En él, Bosch destaca el aporte monumental del historiador:



"La historia dominicana no podría escribirse tal como está escribiéndose de cierto tiempo a esta parte si Emilio Rodríguez Demorizi no hubiera dedicado toda su vida adulta a recoger y publicar materiales que estaban diseminados en papeles sueltos y en archivos del país y del extranjero".

Una obra pionera en la memoria literaria del Caribe

Rubén Darío y sus amigos dominicanos, publicado originalmente en 1948, marcó un hito en el rescate documental de los vínculos entre el poeta nicaragüense y la vida cultural dominicana.

Con la minuciosidad que lo caracterizaba, Rodríguez Demorizi organizó cartas, recortes, referencias dispersas y testimonios que iluminan la presencia de Darío en el Caribe hispano.

El resultado es una obra que combina rigor archivístico y sensibilidad literaria, y que sitúa a la República Dominicana dentro del mapa vital e intelectual del modernismo hispanoamericano.

El corazón del libro se concentra en la relación del poeta con Tulio Manuel Cestero y Fabio Fiallo, sus interlocutores dominicanos más cercanos.

Cestero aportó el vínculo personal y político; Fiallo, la sutileza lírica que Darío celebró en múltiples ocasiones. Rodríguez Demorizi reconstruye estos encuentros con precisión, revelando una sintonía espiritual que enriqueció tanto la obra de Darío como la tradición literaria dominicana.

Con estas reediciones, la Fundación Emilio Rodríguez Demorizi ofrece a nuevas generaciones la oportunidad de reencontrarse —o descubrir por primera vez— dos piezas clave de nuestra memoria cultural y literaria. Una invitación perfecta para volver a leer la historia dominicana desde la mirada de uno de sus más incansables investigadores.



