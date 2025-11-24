Luis Ros es nombrado nuevo secretario general de la Academia Iberoamericana de Gastronomía

Luis Ros asume su cargo como secretario general de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) anunció, por unanimidad, la elección de Luis Ros como su nuevo secretario general, un hecho que marca un antes y un después tanto para la institución como para la República Dominicana.

La decisión fue aprobada en una Asamblea General Extraordinaria en la que las 17 Academias Nacionales que conforman la AIBG respaldaron su nombramiento. Ros toma el relevo de Alfonso Marín, quien dejó el cargo después de 15 años de servicio.

Formado en Administración de Empresas y especializado en Seguros Generales en The College of Insurance of New York, Ros también cuenta con certificaciones de Wharton y un máster en Gestión y Técnica de Seguros por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Más allá de su trayectoria académica, ha consolidado una carrera sólida en el sector de los seguros como vicepresidente y socio de Ros & Asociados desde 1979. Su liderazgo también lo ha llevado a presidir gremios como ADOCOSE, COPAPROSE y la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros (WFII).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/whatsapp-image-2025-02-11-at-81129-am-6fa00892.jpeg Su Majestad el Rey Felipe VI junto al presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y los presidentes y representantes de las 17 academias nacionales que la integran, en febrero de 2025. (FUENTE EXTERNA)

En el ámbito gastronómico, Ros preside desde 2016 la Academia Dominicana de Gastronomía, desde donde ha impulsado la presencia internacional de la cocina dominicana.

Bajo su gestión, el país ha fortalecido su posicionamiento y ha logrado hitos recientes, como la llegada de la guía Macarfi a la República Dominicana.

Liderazgo dominicano

Para Ros, este nuevo cargo tiene un profundo significado. Como expresó, "para la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG), este paso constituye un hito histórico. Es la primera vez que la República Dominicana asume un rol de esta envergadura dentro de la AIBG, y ello evidencia el prestigio institucional alcanzado por la ADG [...] y la creciente influencia del país en los debates, iniciativas y estándares de la gastronomía iberoamericana".

Asimismo, subrayó el impacto que esta designación tendrá en la imagen del país:

"La elección de un dominicano para la Secretaría General de la AIBG contribuye directamente a elevar la proyección internacional de la República Dominicana en un ámbito tan estratégico como el turismo gastronómico y cultural". Y añadió que este logro permite "seguir mostrando al mundo la riqueza de nuestra despensa, la creatividad de nuestros chefs y la autenticidad de nuestras tradiciones culinarias".

Con un tono emotivo, Ros reafirmó su compromiso para esta nueva etapa: "Asumo este compromiso con gratitud, con sentido de misión y con la convicción de que, desde este nuevo rol, trabajaré para que cada país iberoamericano encuentre en la gastronomía un espacio de cooperación, innovación y proyección cultural".

La AIBG, presidida por Rafael Ansón Oliart, reúne a las academias de 17 países, entre ellos España, Portugal, México, Brasil, Puerto Rico y República Dominicana. Su misión es fomentar la investigación, protección y promoción de las cocinas iberoamericanas, así como impulsar acciones de cooperación internacional.

Con este nombramiento, Luis Ros no solo se convierte en la nueva voz ejecutiva de la AIBG, sino también en un embajador clave para consolidar a la República Dominicana como un referente gastronómico en toda Iberoamérica.