Miss Costa de Marfil renuncia a su título en Miss Universo: "Debo permanecer fiel a mis valores"

La representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025, Olivia Yacé, anunció su renuncia tanto a su título de Miss Universo África y Oceanía, como a cualquier relación futura con la organización.

La modelo, que fue una de las grandes favoritas del certamen y llegó a ser finalista en la gala donde Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025, dio a conocer la información a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

"Como representante de Costa de Marfil en la competencia de Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad", comenzó su mensaje, donde expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de representar a su país en un evento tan prestigioso.

Sin embargo, lo que realmente motivó su renuncia fue la necesidad de alinearse con sus valores fundamentales: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades.

"Para continuar con este camino, debo permanecer fiel a mis valores, los pilares más fuertes que me guían", agregó.

Olivia también aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje a las jóvenes que siguen su ejemplo. Su objetivo, afirmó, es convertirse en un modelo a seguir, especialmente para las chicas jóvenes que están buscando inspiración.

"Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las chicas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a caminar con confianza en habitaciones a las que creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad", expresó la modelo.

Su mensaje de empoderamiento también se extendió a las comunidades negras, africanas, caribeñas, afroamericanas y afrodescendientes.

"Apelo a las comunidades negras, africanas, caribeñas, estadounidenses y afrodescendientes: continúen entrando en espacios donde no se les espera. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán".

"Nunca dejen que nadie defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas", concluyó Olivia.

Solidaridad con Miss Jamaica

Además de su renuncia, Olivia Yacé aprovechó su espacio para enviar un mensaje de solidaridad a Miss Jamaica, quien sufrió un accidente durante la presentación de su traje de gala en la preliminar, y felicitar a la nueva reina, la mexicana Fátima Bosch.

Olivia también agradeció a todos los que la acompañaron durante su participación en el certamen. "Gracias a todos los que estuvieron a mi lado durante esta increíble experiencia. Sigamos defendiendo nuestros valores y luchemos juntos por la grandeza", concluyó.

