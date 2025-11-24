Miss Noruega afirma que el Top 10 de Miss Universo estaba decidido dos semanas antes de la final

Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega en Miss Universo 2025, aseguró en un en vivo de Instagram que el Top 10 del certamen habría sido decidido con dos semanas de anticipación al evento final, celebrado el 21 de noviembre en Tailandia.

Durante la transmisión, la modelo respondió preguntas sobre su experiencia en el certamen y comentó que varias participantes se sintieron desmotivadas al enterarse de la supuesta preselección.

"Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ´¿Qué sentido tiene competir si la organización ya ha tomado una decisión?´", afirmó.

Lysglimt-Rødland no presentó pruebas ni señaló directamente a personas dentro de la organización, pero explicó que la información circuló entre algunas concursantes días antes de la gala.

El Top 10 de esta edición estuvo conformado principalmente por favoritas desde el inicio, como México, Tailandia, Filipinas, Venezuela y Colombia, lo que aumentó las especulaciones en redes.

Un jurado también cuestionó el proceso

Las declaraciones de Miss Noruega se suman a las de Omar Harfouch, pianista y exjurado del certamen, quien aseguró que decidió abandonar el panel de ocho jueces porque durante la semana previa a la final se habría hecho una "votación secreta" para preseleccionar a 30 participantes.

Según él, esa lista habría sido definida por personas ajenas al jurado oficial.

Harfouch afirmó que esta supuesta intervención externa comprometía la transparencia del proceso y que por ello optó por retirarse. Su denuncia encendió aún más el debate en redes sobre la manera en que Miss Universo gestiona las fases preliminares.

La organización emitió un comunicado en el que negó categóricamente que exista un grupo externo encargado de seleccionar semifinalistas o finalistas. También advirtió a Harfouch sobre el uso no autorizado de la marca Miss Universo y sobre posibles acciones legales si continuaba asociándose al certamen de manera pública.

Hasta ahora, Miss Universo no ha respondido directamente a las declaraciones de Lysglimt-Rødland y permanece el debate entre fanáticos y críticos sobre la transparencia de la edición 74 del concurso, que coronó a Fátima Bosch, representante de México.