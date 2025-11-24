"El vuelo de Sina" ilumina un capítulo oculto del régimen trujillista

La escritora Yinett Santelises lee un fragmento de su obra durante el Festival Cultural Hermanas Mirabal. ( SUMINISTRADA )

Villa Tapia, Hermanas Mirabal. El libro El vuelo de Sina, en el que la narradora y periodista Yinett Santelises relata la historia de la ingeniera y arquitecta Sina Cabral durante su paso por centros de tortura y prisiones trujillistas, fue presentado en un conversatorio junto a la escritora Emelda Ramos, celebrado el sábado 22 de noviembre en el Festival Cultural Hermanas Mirabal, que tiene lugar en Villa Tapia.

Durante el intercambio, Emelda Ramos preguntó a la autora en qué momento surgió su interés por contar la historia de Sina. Santelises explicó que conoció el caso por Antonio Isa Conde, quien le narró las torturas que Sina sufrió en La Cuarenta.

Sina Cabral, Minerva y María Teresa Mirabal vivieron durante ciertos períodos de su etapa universitaria en la casa de Mercedes Conde Pausas, madre de Isa Conde. Él fue quien pidió a Sina Cabral que compartiera su historia con Yinett Santelises, y ella accedió a hacerlo 63 años después de los hechos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ramos señaló que, aunque había visto a Sina en actividades conmemorativas del 25 de noviembre, fecha en que la dictadura asesinó a las hermanas Mirabal, "siempre había un cierto misterio en torno a ella y en el imaginario de la gente de Salcedo", debido a la reserva y discreción que la caracterizan.

Por su parte, Minou Tavárez Mirabal comentó que tía Sina, como la llaman los hijos de las hermanas Mirabal, siempre fue muy cautelosa al compartir detalles de las vivencias más duras de las prisiones trujillistas, tal vez por su carácter pudoroso.

"Parece una esfinge; ella entra a un lugar y es como si llegara la elegancia personificada", expresó.

Santelises destacó que el libro, publicado por la española Querer Editorial, surgió como proyecto final de una maestría en Creación Literaria. Luego de completar ese proceso académico, la poeta Soledad Álvarez leyó el manuscrito y le sugirió profundizar en aspectos adicionales de la historia, lo que permitió ampliar y fortalecer el texto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/conversatorio-en-torno-al-libro-el-vuelo-de-sina-de-yinett-santelises-en-villa-tapia-0b0c99e7.jpeg Conversatorio en torno al libro El vuelo de Sina de Yinett Santelises en Villa Tapia. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/yinett-santelises-firmando-un-ejemplar-de-el-vuelo-de-sina-5cd3419b.jpeg Yinett Santelises firmando un ejemplar de El vuelo de Sina.

¿Qué medidas se han tomado?

En la actividad, moderada por el escritor Quibian Castillo, participó también Rosa Silverio, directora de Querer Editorial.

Asimismo, estuvieron presentes Manolo Tavárez Mirabal y Jacqueline Guzmán Mirabal, única hija de María Teresa Mirabal. Asistió además el ingeniero César Abreu Fernández, miembro del Movimiento 14 de Junio, quien fue torturado en La Cuarenta durante la misma época que Sina Cabral.

En enero de 1960, el régimen de Rafael Leónidas Trujillo apresó a miembros del 14 de Junio. Entre ellos había siete mujeres: cuatro de Salcedo —Sina Cabral, Minerva Mirabal, María Teresa Mirabal y Fe Violeta Ortega—, una de San Francisco de Macorís —Dulce Tejada—, una de Santo Domingo —Asela Morel— y una de Puerto Plata —Miriam Morales—. De todas ellas, solo vive Sina Cabral.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/las-escritoras-yinett-santelises-y-emelda-ramos-31d2c0a3.jpeg Las escritoras Yinett Santelises y Emelda Ramos. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/manolo-tavarez-mirabal-yinett-santelises-y-minou-tavarez-mirabal-61af2548.jpeg Manolo Tava´rez Mirabal, Yinett Santelises y Minou Tava´rez Mirabal.

El acto se realizó en el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia y contó con la asistencia de la alcaldesa Raquel Rosario y la concejala Puricelys Mena.