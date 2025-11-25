"Día Nacional del Merengue": artistas dominicanos apoyan jornada radial de Adora y Adopae

Juan Luis Guerra apoya la campaña por el Día Nacional del Merengue con un mensaje especial para las emisoras del país. ( SUMINISTRADA )

La Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Aadora) y la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) conmemorarán este miércoles 26 de noviembre el Día Nacional del Merengue con una amplia jornada radial protagonizada por los propios artistas del género, quienes grabaron mensajes de apoyo, identidad y celebración para el pueblo dominicano.

Los mensajes, que serán difundidos a lo largo del día en decenas de emisoras del país, resaltan la importancia del merengue como símbolo cultural y patrimonio musical que une a varias generaciones.

¿Qué artistas participan en la celebración?

Entre los intérpretes que se sumaron a esta iniciativa figuran figuras emblemáticas como Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Bonny Cepeda, Dioni Fernández, Jandy Ventura, Pochy Familia, Kinito Méndez, Tito Kenton, Marcos Caminero y Silvio Mora, quienes motivan a la audiencia a continuar valorando y defendiendo el ritmo nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/miriam-cruz-2-4bfaacd3.jpg Miriam Cruz, una de las artistas que se sumó a la celebración. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/homenaje-a-johnny-ventura-jandy-ventura-lanza-album-navideno-38c93078.jpeg Jandy Ventura apoya la iniciativa a favor del merengue. https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/coco-band-y-pochy-familia-fusion-de-bachata_1.jpg El merenguero Pochy Familia es uno de los expositores. https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/screen-shot-2025-04-30-at-113151-am-cd86898f.png Milly Quezada, la reina del merengue expresó su respaldo a la actividad. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/el-regreso-a-republica-dominicana-de-the-new-york-band-23408770.jpg Irisneida Santos y Franklyn Rivers, de la agrupación The New York Bad.

También grabaron mensajes Miriam Cruz, Joseph Fonseca, Javish Victoria del Conjunto Quisqueya, Ramón Orlando, Willie Hierro, Víctor Roque de La Gran Manzana, Eddy Herrera, Sergio Vargas, José Virgilio Peña Suazo, Rafa Rosario, Krisppy, Giovanny Polanco y Fefita La Grande, todos subrayando el orgullo de representar al merengue dentro y fuera del país.

A esta lista se suman Irisneida Santos, Franklyn Rivers, la maestra Josefina Miniño, Yokaira Martínez conocida como La Doncella del acordeón y Monchy Capricho, fortaleciendo así una campaña de unión que coloca a los artistas en el centro de la celebración.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/20/consejo-directivo-de-adora-liderazgo-de-rosa-olga-medrano_2.jpg Rosa Olga Medrano, presidenta de Adora.

¿Qué actividades se realizarán en el Teatro Nacional?

Además de la jornada radial, Adopae realizará el conversatorio El merengue y sus exponentes en la sala Aida Bonelly del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 7:00 de la noche, con el apoyo del Banco Popular Dominicano y del Teatro Nacional.

Los expositores serán el compositor Mario Díaz, el periodista y escritor Fausto Polanco y el artista Pochy Familia. Díaz analizará la influencia de los grandes compositores de las décadas de 1970, 1980 y 1990, mientras Polanco abordará la historia del género, sus récords y las orquestas que sirvieron de escuela para nuevas generaciones.

Pochy Familia tratará la importancia del conocimiento sobre Derecho de Autor en la evolución del merengue.

La jornada combinada entre el sector radial y el sector académico busca fortalecer la valoración del merengue como patrimonio nacional y fomentar su difusión entre nuevas generaciones.