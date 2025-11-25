INICIA presenta libro institucional Retrato de Mujer: Mirada femenina en la pintura dominicana

Raquel Peña y Felipe Vicini durante la puesta en circulación de la colección Inicia. ( FUENTE EXTERNA )

La firma INICIA presentó su libro institucional número catorce "Retrato de Mujer: Mirada femenina en la pintura dominicana", una obra editorial que rinde homenaje al legado de veinte pintoras dominicanas, diez maestras pioneras que, desde comienzos del siglo XX, abrieron camino en el arte nacional, y diez artistas contemporáneas que hoy honran ese legado desde nuevas perspectivas y lenguajes.

El acto de lanzamiento se celebró el martes 25 de noviembre en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santiago de los Caballeros, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

En la puesta en circulación estuvo presente María Amalia León, escritora del prólogo del libro y de la artista Elsa Núñez, quien habló en representación de las pintoras. De igual forma, contó con la participación de importantes personalidades del sector público, del empresariado dominicano y de figuras destacadas del arte y la cultura.

Durante el acto, Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA, destacó que, "Retrato de Mujer" constituye un esfuerzo de la Firma en visibilizar el papel de las mujeres en momentos clave de nuestra historia del arte nacional, además de aportar una innovación curatorial y editorial. La publicación es un puente entre generaciones y una celebración del pensamiento creativo de las mujeres".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/ulises-rodriguez-raquel-pena-felipe-vicini-carolina-mejia-ca66e2f4.jpeg Ulises Rodríguez, Raquel Pen~a, Felipe Vicini y Carolina Mejia. (FUENTE EXTERNA)

El libro "Retrato de Mujer" reúne las obras de pioneras de la pintura, entre ellas, Celeste Woss y Gil, Soucy de Pellerano, Elsa Núñez, Ada Balcácer, Rosa Tavárez, Adriana Billini, Clara Ledesma, Delia Weber, Marianela Jiménez y Rosa Idalia García; y de artistas contemporáneas como Inés Tolentino, Lucía Méndez Rivas, Marcia Guerrero, Iris Pérez, Scherezade García, Lizette Mejía, Rosalba Hernández, Tania Marmolejo, Yuly Monción y Mónica Ferreras.

El libro plantea una genealogía visual que combina la memoria, la libertad y la exploración de lo femenino, a través de la narrativa de Luis Graham Castillo, curador, investigador y gestor cultural dominicano, y de María Elena Ditrén, historiadora del arte, curadora e investigadora.

Compromiso con el arte

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/inicia-presenta--su-libro-institucional-retrato-de-mujer-mirada-femenina-en-la-pintura-dominicana-7a2b4824.jpeg INICIA presenta su libro institucional Retrato de Mujer Mirada femenina en la pintura dominicana.

Con este nuevo libro, Retrato de Mujer, INICIA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del legado artístico dominicano, al crear un archivo documental que servirá como referencia para futuras investigaciones y procesos de difusión cultural.