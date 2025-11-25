Juan Pablo Escobar convirtió su infancia entre sicarios en un cómic de memoria y redención

En el cómic, Escobar también aborda el origen del odio que consumió a su padre, un hombre que pasó de la pobreza extrema a ser una de las personas más ricas del mundo, según Forbes, con una fortuna que superó los 30,000 millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

En "Escobar, una educación criminal", el arquitecto y escritor colombiano Juan Pablo Escobar, hoy conocido como Sebastián Marroquín, narra en formato de cómic la historia de su infancia marcada por el miedo, la violencia y la soledad.

Hijo del célebre narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, el creador del Cartel de Medellín, Juan Pablo creció en una burbuja de poder y muerte, rodeado de los sicarios que su padre contrató como guardaespaldas y que, paradójicamente, fueron también sus "niñeras".

La obra, publicada por Norma Editorial, se presenta como una catarsis personal y un ejercicio de memoria. "No tuve infancia", confiesa el autor, quien tenía apenas 16 años cuando su padre fue abatido en 1993 por la policía colombiana y la DEA.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/escobar-comic-2-11567ca1.png

A través de viñetas cargadas de simbolismo y crudeza, reconstruye su educación en el epicentro del crimen organizado, mostrando cómo el miedo y la violencia moldearon su carácter.

En el cómic, Escobar también aborda el origen del odio que consumió a su padre, un hombre que pasó de la pobreza extrema a ser una de las personas más ricas del mundo, según Forbes, con una fortuna que superó los 30,000 millones de dólares.

Esa rabia contra las élites, explica, fue el motor que alimentó su ambición y sus crímenes, dejando a su paso miles de víctimas: jueces, políticos, periodistas, policías y ciudadanos comunes.

Un legado de horror

Consciente de ese legado de horror, el autor ha pedido perdón públicamente en repetidas ocasiones.

"Tengo un respeto absoluto por las víctimas de mi padre; por ellas decidí salir a la luz", afirma. Su trabajo literario busca desmitificar la figura del "Patrón del Mal" y advertir a los jóvenes sobre las falsas promesas del poder fácil.

"Cuando un joven lee mi libro, no le quedan ganas de ser Pablo Escobar", sostiene.

Hoy, Escobar dedica su vida al activismo por la paz, colaborando con escuelas y organizaciones sociales en programas de prevención de violencia y adicciones. También es padre, y dice haber contado toda la verdad a su hijo: "Le dije que su abuelo fue un terrorista, un secuestrador y un narcotraficante. No hay nada que ocultar".

"Escobar, una educación criminal" es, más que una historia familiar, un acto de reconciliación con la memoria y una advertencia contra la herencia del miedo.