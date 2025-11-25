Nueva polémica en Miss Universo 2025: Raúl Rocha revela por qué no ganó Olivia Yacé

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, junto a Miss México, Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La edición 2025 de Miss Universo, que debería haber sido un espectáculo de glamour, brillo y celebración global, terminó convirtiéndose en una especie de melodía desafinada.

Aunque la corona quedó oficialmente en manos de Fátima Bosch, representante de México, la conversación mundial ha girado en torno a otra protagonista: Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, una de las favoritas del público y de los expertos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/52470423814755627272165947687825988484648263n-6d15967e.jpg

Su inesperada derrota no tardó en alimentar sospechas, teorías y acusaciones que siguen agitando al certamen.

El pasaporte: punto de inflexión

La polémica alcanzó su punto más alto tras una entrevista entre Raúl Rocha, presidente del concurso, y la periodista Adela Micha, que ella ha publicado en sus stories.

Lo que parecía una defensa de la organización terminó revelando un motivo que pocos esperaban. Rocha, visiblemente incómodo y a la defensiva, aseguró que la razón por la cual Yacé no ganó no tuvo que ver con belleza, desenvolvimiento o talento... sino con su pasaporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/screen-shot-2025-11-25-at-123908-pm-06dc4555.png

En un tono tenso, Rocha invitó a los espectadores a "buscar en Google" cuántos países exigen visa a Costa de Marfil. Según él, alrededor de 175 naciones imponen ese requisito, lo que haría inviable que una Miss Universo pueda viajar libremente durante su año de obligaciones internacionales.

Desde su perspectiva, elegir a Yacé significaría tener a la reina "encerrada en un apartamento", retrasando eventos, complicando agendas y enfrentando costosos trámites legales.

Para muchos, la explicación sonó más a improvisación que a criterio oficial. Y en un concurso que se vende como defensor de la diversidad cultural y la representación global, la idea de que un visado limite el acceso a la corona generó indignación.

¿Debe el título depender de la facilidad para cruzar fronteras y no del mérito? ¿Se penaliza, entonces, a las candidatas provenientes de países con menos poder diplomático?

Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Algunos calificaron la justificación como discriminatoria; otros señalaron que Miss Universo ha tenido reinas de países con fuertes restricciones migratorias sin que eso impidiera su reinado.

Lo cierto es que, en lugar de aliviar el debate, las palabras de Rocha solo amplificaron la disonancia.

En esta edición, donde las favoritas brillaban como voces principales de un coro global, la organización parece haber dejado colarse una nota desafinada. Y mientras el público sigue exigiendo transparencia, la melodía de Miss Universo 2025 continúa sonando... pero no precisamente en armonía.