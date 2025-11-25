Raymond y Miguel cierran con éxito "La fábrica del humor"

El ganador del primer lugar de La fábrica del humor recibe el cheque de 100,000 pesos. ( FUENTE EXTERNA )

Raymond Pozo y Miguel Céspedes realizaron "La fábrica del humor", una iniciativa producida por Caribbean Media World.

Este proyecto busca incentivar, apoyar y promover la creatividad criolla, abriendo puertas a la industria humorística en el país.

Desde la apertura de la convocatoria, "La fábrica del humor" recibió más de 500 videos y propuestas de nuevos talentos.

Tras un cuidadoso proceso de selección, se preseleccionaron 100 participantes, quienes se presentaron durante cuatro sábados ante un jurado en diferentes tiendas Jumbo de la capital, bajo la conducción de "Los reyes del humor".

De estos 100 participantes, 48 clasificaron para la segunda fase, presentándose en la gran final realizada en Caribbean Cinemas Sambil.

El jurado de esta etapa final estuvo conformado por reconocidas figuras del mundo del entretenimiento como Rafael Alduey, Pamela de León, Rafa Bobadilla, Noel Ventura, y Cheddy García.

Los premios

Primer lugar : 100,000 pesos en efectivo, un motor nuevo de agencia cortesía de Nanao Motors, un equipo Samsung S25 FE, y un contrato de trabajo por un año en el show de Raymond y Miguel , producido por Caribbean Media World.

: en efectivo, un motor nuevo de agencia cortesía de Nanao Motors, un equipo Samsung S25 FE, y un por un año en el show de , producido por Caribbean Media World. Segundo lugar : 50,000 pesos en efectivo, un equipo SamsungS25 FE, y participación en dos sketches del programa de Raymond y Miguel .

: en efectivo, un equipo SamsungS25 FE, y participación en del programa de . Tercer lugar: 25,000 pesos en efectivo, un equipo Samsung S25 FE, y participación en un sketch del programa de Raymond y Miguel.

El jurado del concurso tuvo dos etapas; en la primera etapa de depuración, estuvo compuesto por el elenco del show de Raymond y Miguel, y en la etapa final por figuras reconocidas en el ámbito humorístico.

