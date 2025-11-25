"Vivas en su jardín" destaca entre las mejores traducciones literarias del año en EE. UU.

Dedé Mirabal preserva la historia de sus hermanas en su libro "Vivas en el jardín", seleccionada por LIT-HUB como una de las 17 mejores traducciones literarias en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El legado de las Hermanas Mirabal sigue cruzando fronteras.

Este 2025, la traducción al inglés del libro "Vivas en su jardín: La verdadera historia de las Hermanas Mirabal y su lucha por la libertad", publicada por University of Florida Press, fue seleccionada por LIT-HUB como una de las 17 mejores traducciones literarias publicadas por editoras universitarias estadounidenses.

LIT-HUB describe la obra como la memoria íntima y reveladora de Dedé Mirabal, la única hermana que sobrevivió al asesinato que convirtió a "Las Mariposas" en símbolo continental de resistencia.

Una memoria que sigue cruzando fronteras

Durante décadas, Dedé se dedicó a preservar la historia de sus hermanas y mantener vivo su legado en la memoria dominicana, una entrega que ahora llega con fuerza a nuevos lectores gracias a esta edición en inglés.

La traducción estuvo a cargo de Ana (Nani) Martínez, periodista y traductora dominicana, y de Heather Hennes, doctora en literatura y profesora de español en Saint Joseph´s University.

El libro se presentó a finales de mayo en ciudades con una fuerte presencia dominicana: Lawrence, Massachusetts, y Nueva York.

En esta última, el lanzamiento tuvo lugar en la escuela Hermanas Mirabal, ubicada en el Alto Manhattan, donde cerca del 90% de la comunidad escolar es de origen dominicano, un escenario cargado de emoción y simbolismo.

La edición también incluye una introducción de Julia Alvarez, autora de "En el tiempo de las mariposas", quien afirma: "Este es el libro que hubiese querido tener a mano cuando estaba escribiendo ´En el tiempo de las mariposas´".

Desde 2015, LIT-HUB ha sido un referente en la difusión de literatura internacional traducida al inglés, expandiendo las voces de autores de todo el mundo.

En su lista de este año, además del libro sobre las Mirabal, figuran obras originalmente escritas en francés, árabe, griego, danés, ruso, coreano, chino antiguo y hasta yupik, la lengua de los pueblos esquimales.

La selección coincide con otro hito: por primera vez, una obra originalmente escrita en uzbeko, We Computers de Hamid Ismailov, fue finalista del National Book Award en la categoría de traducción, uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos.

Con este reconocimiento, la historia de valentía de las Mirabal vuelve a resonar más allá del Caribe, reafirmando su fuerza universal.



