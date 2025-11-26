Francisco Antonio Ortega Polanco ponen en circulación el libro "Justicia vs Prensa"

E l magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco puso en circulación su más reciente obra, Justicia vs Prensa, un libro que, según explicó, busca enlazar su formación y oficio original de periodista con su trayectoria judicial.

Ante una audiencia compuesta por destacados miembros del sistema de justicia, autoridades, académicos y familiares, Ortega Polanco inició su intervención reconociendo a los presentes, desde magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Central Electoral, hasta amigos y parientes que, dijo, han cultivado y sostenido los talentos que Dios le otorgó.

"Quiero agradecer profundamente a Dios por el talento en todas sus manifestaciones", expresó al iniciar su reflexión sobre las motivaciones que lo llevaron a publicar la obra.

El autor afirmó que su libro invita a reflexionar sobre la justicia y la prensa en medio de las redes sociales, la "aldea global" descrita por McLuhan y el impacto de la tecnología en la vida pública.

Un puente entre ambos oficios

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/img-20251126-wa0379-a88e4b88.jpg Portada del libro. (SAMIL MATEO)

El autor explicó que este libro surge del deseo de saldar una deuda personal: unir su experiencia como periodista con su rol actual de juez, examinando temas esenciales sobre la comunicación judicial y el derecho a la información.

En su discurso, detalló que Justicia vs Prensa aborda asuntos como:

El estatuto profesional del juez

1. La comunicación judicial y su necesidad

2. Los juicios paralelos

3. El derecho a la información pública

4. Los límites jurídicos a la libertad de prensa

5. La protección de datos personales

6. El lenguaje claro y su impacto en el ámbito jurídico

7. La influencia de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos judiciales y en el periodismo

Para ello, indicó que se "entrevistó a sí mismo", desdoblándose entre el juez que es hoy y el reportero que fue, una técnica que, según dijo, le permitió equilibrar la prudencia del magistrado con la curiosidad del periodista.

El magistrado condujo su discurso con referencias filosóficas y literarias que sirvieron como marco teórico a los temas del libro.

Citó a Schopenhauer, Nietzsche, Mario Vargas Llosa, Marshall McLuhan, Castells, Harari y Ortega y Gasset, entre otros, para exponer cómo la cultura del entretenimiento, la presión mediática y la inteligencia artificial impactan las instituciones de justicia y la calidad de la información.

Advirtió que hoy predomina un "periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo", producto, como señaló Vargas Llosa, de una sociedad obsesionada con el entretenimiento. Asimismo, alertó sobre los desafíos tecnológicos y el rol de los algoritmos que, según Harari, ya observan y condicionan aspectos íntimos de la vida humana.

Ejes centrales

Uno de los ejes centrales del libro, y del discurso, es la defensa del lenguaje claro como un derecho ciudadano y una obligación institucional. Ortega Polanco recordó ejemplos históricos y bíblicos sobre la manipulación del lenguaje, desde la Torre de Babel hasta las misas en latín previas al Concilio Vaticano II.

Aseguró que oscurecer el lenguaje es una forma de poder que excluye y limita derechos, mientras que la claridad, especialmente en las sentencias y resoluciones judiciales, es una vía de acceso a la justicia.