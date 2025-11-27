Nueva directora en la Galería Nacional de Bellas Artes

La artista e investigadora Aniova Prandy Castillo asume la dirección de la Galería Nacional. ( SUMINISTRADA )

La Dirección General de Bellas Artes (Dgba) anunció la designación de la artista multidisciplinar Aniova Prandy Castillo como nueva directora de la Galería Nacional de Bellas Artes, en sustitución de la reconocida crítica de arte y gestora cultural Marianne de Tolentino, recientemente jubilada tras una extensa y sobresaliente trayectoria en la educación, las artes y la gestión cultural.

La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó el valor que aporta este relevo institucional. "Aniova aporta una energía nueva que complementa el camino que ya hemos venido construyendo. Su formación y sensibilidad enriquecen nuestro trabajo y nos invitan a seguir avanzando", expresó.

De su lado, Prandy Castillo manifestó sentirse muy feliz ante este nuevo reto profesional, al señalar que el trabajo interdisciplinar será clave durante su gestión.

"Mi principal objetivo es contribuir significativamente a la gestión de la Galería, con un enfoque especial en proyectos de dinamización y atracción de nuevos públicos", afirmó.

La nueva directora dijo que uno de sus mayores desafíos será transformar la Galería en un espacio abierto y plural, no solo al público, sino también a nuevas formas de expresión y colaboración.

En ese sentido, señaló que apostará por propuestas expositivas que trasciendan las fronteras tradicionales del arte e integren diálogos con la ciencia, la tecnología, la música y el diseño, a través de una programación flexible y experimental. Su intención es activar de manera constante la conversación entre la obra, el espacio y el visitante.

Una trayectoria sólida

Prandy Castillo es maestra, gestora e investigadora, con una carrera que se distingue por su aporte en los ámbitos académico, artístico y cultural. Egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) como licenciada en Publicidad con mención en Creatividad y Gerencia, ha complementado su formación con estudios de alto nivel.

Posee un máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y un máster universitario en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos.

Actualmente fortalece su perfil académico como doctoranda en Investigación y Creación Artística, un programa conjunto entre la Uasd y la Universidad Miguel Hernández.

Su experiencia docente se refleja en su labor como maestra y asesora académica en instituciones de prestigio, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó.

Reconocimiento internacional

Como artista visual, Prandy Castillo ha obtenido reconocimiento dentro y fuera del país por su exploración de la identidad y la memoria histórica.

Entre sus distinciones destacan el Prince Claus Seed Award 2023 de los Países Bajos y el Gran Premio de la 29 Bienal Nacional de Artes Visuales 2021. Su obra ha sido exhibida en instituciones de prestigio como el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.

En el ámbito de la investigación, su producción intelectual se enfoca en las narrativas de resistencia, con publicaciones en espacios internacionales como Radical History Review de Duke University, además de ensayos como Silvano Lora: Arte, militancia y colectivismo y colaboraciones en otros medios especializados.