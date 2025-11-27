En la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT), se han presentado todos los ritmos, principalmente las baladas pop, rock y urbanos. Pero el cantante Laz Santos apareció en el escenario con una ranchera y una fuerza interpretativa que dejó a todos boquiabiertos.

Y fue con "Acá entre nos" (1992) de la fenecida leyenda mexicana Vicente Fernández, que demostró su talento y logró los cuatro sí de los jueces Waddys Jáquez, Irving Alberti, Pamela Sued y Nashla Bogaert.

Una voz barnizada en nostalgia, un alma vieja en escena, así fue su participación. Él mismo lo dice con franqueza: cualquier canción que pueda adaptar a su propia historia "puede funcionar".

"Cualquier canción que yo pueda adaptar a mi historia personal, puede funcionar para mi. Al principio no estaba seguro de cantarla, me pareció un reto", confiesa en entrevista con Diario Libre.

Laz Santos dijo que siempre canta algo que pueda adaptar a su historia personal y prefiere quedarse en la música romántica y alternativa.

Sus mayores influencias son Natalia Lafourcade , Mom Laferte, hasta el vigor sentimental de Lola Beltrán .

Sus padres eran pastores y la iglesia fue su primera tarima. "Sin importar lo que estaba sucediendo a mi alrededor, el momento de cantar era el momento de cantar", recuerda. Esa concentración absoluta, casi ritual, ha sido su constante. Desde niño quiso ser cantante, y afirmó que si gana en Dominicana's Got Talent ayudaría a su madre a terminar de pagar la casa y se dedicaría por completo a la música.

Reacción de los jueces

En su audición, Laz entregó una ranchera cargada de actuación y verdad, un estilo de intérprete poco común en estos tiempos.

"Tu fuerza, gestualidad y manera de narrar con el cuerpo me dan a los artistas de los 70, 80 y 90. Qué montro´ intérprete tú ere´", le soltó Irving Alberti entre risas y admiración.

Pamela Sued subrayó el impacto de su presentación: "Nos diste una actuación digna de ser recordada. Eres una estrella. Tienes que creértelo".

Mientras que Waddys Jáquez cerró con algo que suele pesar más que cualquier técnica: "Hay mucha gente que tiene buenas voces y cantan bien, pero ser único... eso es lo que nos saca del cajón".

Con ese estilo de amar los clásicos de la música, Laz Santos es un alma vintage en DGT.