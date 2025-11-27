El Ministerio de Cultura gestiona mejorías para el Carnaval Gran Santo Domingo

El Ministerio de Cultura llevó a cabo el Encuentro Regional de Carnaval Gran Santo Domingo, con la finalidad de conocer las necesidades de los diferentes grupos, para así fortalecer, organizar y proyectar con mayor rigor los carnavales del país de cara a su edición 2026, que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo.

La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional, donde representantes del Carnaval de Herrera, Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y otros grupos, expresaron la necesidad de recibir apoyo de las alcaldías para llevar a cabo esta manifestación cultural y la posibilidad de internacionalizar el evento.

De igual forma, manifestaron su preocupación por aquellos que entrados a la tercera edad quedan desamparados económicamente. Por lo que solicitaron que se establezcan pensiones.

Al hacer uso del discurso, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, elogió el trabajo que ejercen. “Ustedes invierten lo más valioso que tienen: su tiempo. Lo entregan a una actividad en la que creen, que les apasiona y que les llena el alma”, se destacó durante el diálogo. Ese compromiso, creativo, físico y económico, es, afirman, la base sobre la cual descansa la continuidad y el futuro de una de las expresiones culturales más emblemáticas de la identidad dominicana.

Ofreció palabras de esperanza, destacando la buena relación que mantiene el ministerio con las alcaldías, actores fundamentales para garantizar desfiles seguros, ordenados y de calidad. Además, que se involucrará directamente para mejores resultados.

En Los Alcarrizos, por ejemplo, se proyecta una agenda de trabajo con el alcalde Junior Santos, reconocido por su compromiso con el desarrollo cultural del municipio. Igual ocurre con Santo Domingo Oeste, donde se reforzará la coordinación con el alcalde Francisco Peña para elevar el nivel organizativo del carnaval de Herrera, especialmente en materia de seguridad y orden entre público y comparsas.

La conversación se extendió también a Santo Domingo Norte, con la alcaldesa Betty Gerónimo, donde ya existe un trabajo conjunto para actividades navideñas y donde se garantizará que su carnaval se realice antes del Desfile Nacional, respetando la concepción de este último como el gran cierre de las festividades carnavalescas.

En Santo Domingo Este y zonas como la Parada Ramón Oviedo y Villa Carmen, las autoridades destacaron además el avance en infraestructura cultural, como la apertura de nuevas academias de música, que se vinculan de manera directa con la preservación de las tradiciones populares.

Sobre convertir el importante evento nacional en uno internacional, Salcedo indicó que primero debemos organizarnos a lo interno para dar el siguiente paso.

El gran cierre del calendario carnavalesco

El Ministerio reiteró su visión: el Desfile Nacional debe constituirse en el cierre oficial de la temporada de carnaval, concentrando lo mejor de las expresiones municipales y provinciales, convirtiéndose en el broche de oro para todos los carnavales locales.

Además de los municipios del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional también fue mencionado como ejemplo de organización y vistosidad. La edición 2026 contará nuevamente con la participación activa del Ministerio, acompañado de una relación fluida con la alcaldesa Carolina Mejía.

El encuentro concluyó reafirmando que el trabajo en equipo entre comunidades carnavaleras, ayuntamientos y el Ministerio de Cultura permitirá que la próxima edición de los carnavales dominicanos sea más participativa, ordenada, segura y representativa del talento y la diversidad cultural del país.

Con estas consultas regionales, el país avanza hacia un carnaval 2026 con mayor visión, planificación y un compromiso renovado con la tradición que cada año llena de color, historia y orgullo a la República Dominicana.

Organizaciones participantes:

Federación Dominicana de Carnaval (Fedoca)

Unión Nacional Carnavalesca Dominicano (Unacardo)

Unión Carnavalesca del Distrito (Ucadi)

Unión Carnavalesca de Santo Domingo Este (Ucasde)

Asociación de Comparsas Zona Oriental de San Antonio de Guerra

Asociación de Comparseros de Santo Domingo Norte, Unión Carnavalesca de Santo Domingo Oeste

Unión Carnavalesca de los Alcarrizos (Uncala)

