Premian a periodistas dominicanos por fortalecer la comunicación judicial

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) entregó este jueves los premios de la segunda edición del Concurso de Comunicación Judicial, reconociendo a periodistas que con sus trabajos contribuyen a la transparencia y al fortalecimiento de la justicia en el país.

En la categoría de prensa escrita, el primer lugar fue para Massiel De Jesús Acosta, del periódico El Dinero, por su reportaje "Del castigo a la cura: Justicia terapéutica plantea modelo para rescatar jóvenes en cárceles por consumo de drogas".

El segundo lugar lo obtuvo Fernando Quiroz, de Aplatanao News, con su trabajo "SOS para salvar la vida de mujeres, dos décadas de 8 feminicidios al mes en República Dominicana".

El tercer lugar fue para Frankelvin Sánchez, de El Caribe, por su serie de reportajes sobre la situación de las cárceles y los internos con problemas de salud mental.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/premio-poder-judicial-3jpg-ed693c3b.jpg Además, se entregó el Premio Internacional "Justicia y Prensa" al doctor José Roberto Dutriz. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/premio-poder-judicial-2jpg-51d5b370.jpg Otros periodistas ganadores.

En la categoría de prensa audiovisual, el primer lugar fue para Aris Beltré, de Noticias SIN, con el reportaje "Salud Mental en Crisis en las cárceles del país". El segundo lugar recayó en Margaret Ramírez, de RNN Canal 27, con "Las cárceles en crisis", mientras que el tercer lugar fue para Jolemny Lebrón, de Priena Investigación, con "Madres de fe, asesinatos sin justicia".

Los ganadores de los primeros lugares recibieron 500 mil pesos, los del segundo lugar 300 mil pesos y los del tercer lugar 100 mil pesos, además de estatuillas.

Importancia de la comunicación judicial

Durante la ceremonia, el presidente de la SCJ, Henry Molina, destacó la importancia de la comunicación judicial para acercar la justicia a la ciudadanía. "Ustedes son aliados estratégicos que nos ayudan a tender puentes con la sociedad a la que servimos. Su labor demuestra que una justicia que se explica con rigor y humanidad fortalece la confianza pública", afirmó.

Además, se entregó el Premio Internacional "Justicia y Prensa" al doctor José Roberto Dutriz, pasado presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y propietario del diario La Prensa Gráfica de El Salvador, por su aporte a la defensa de la libertad de prensa y el acceso a la información pública.

El concurso contó con la participación de 46 periodistas dominicanos, y los trabajos fueron evaluados por un jurado internacional encabezado por Juan Luis Cebrián, fundador del diario El País y miembro de la Real Academia Española.