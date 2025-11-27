Marcel Piel Morena es reconocida en los Premios La Flor 2023 por su trayectoria musical

Marcel Piel Morena recibe reconocimiento especial en Premios La Flor. ( FUENTE EXTERNA. )

Premios La Flor reconoció a la cantante Marcel Piel Morena con un galardón especial por su trayectoria en la música, resaltando su aporte a la escena artística dominicana y su presencia constante en los escenarios del país.

La distinción pone en valor los años de trabajo, perseverancia y evolución de la intérprete, cuya propuesta ha logrado conectar con diferentes generaciones de público.

Marcel expresó sentirse “súper bien”, al considerar que este reconocimiento le brinda fuerzas y reafirma que el pueblo dominicano valora su trayectoria y su labor, no solo como artista, sino también como mujer.

Para la cantante, este galardón representa un impulso para continuar creando música desde la honestidad y el compromiso con su audiencia.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el concierto Así soy yo?

En este contexto de celebración, Marcel se prepara para presentar su nuevo concierto Así soy yo, un show íntimo y cargado de emociones que tendrá lugar el martes 9 de diciembre en Casa de Teatro , uno de los espacios culturales más emblemáticos de Santo Domingo.

