Marcel Piel Morena es reconocida en los Premios La Flor 2023 por su trayectoria musical

La artista celebra el galardón y anuncia su concierto "Así soy yo" en Casa de Teatro

    Expandir imagen
    Marcel Piel Morena es reconocida en los Premios La Flor 2023 por su trayectoria musical
    Marcel Piel Morena recibe reconocimiento especial en Premios La Flor. (FUENTE EXTERNA.)

    Premios La Flor reconoció a la cantante Marcel Piel Morena con un galardón especial por su trayectoria en la música, resaltando su aporte a la escena artística dominicana y su presencia constante en los escenarios del país.

    La distinción pone en valor los años de trabajo, perseverancia y evolución de la intérprete, cuya propuesta ha logrado conectar con diferentes generaciones de público.

    Marcel expresó sentirse “súper bien”, al considerar que este reconocimiento le brinda fuerzas y reafirma que el pueblo dominicano valora su trayectoria y su labor, no solo como artista, sino también como mujer.

    Para la cantante, este galardón representa un impulso para continuar creando música desde la honestidad y el compromiso con su audiencia.

    ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el concierto Así soy yo?

    • En este contexto de celebración, Marcel se prepara para presentar su nuevo concierto Así soy yo, un show íntimo y cargado de emociones que tendrá lugar el martes 9 de diciembre en Casa de Teatro, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Santo Domingo.
    • La propuesta promete una puesta en escena donde la fuerza interpretativa y la autenticidad de la artista serán las grandes protagonistas.
