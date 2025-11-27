Lanzan proyecto "Conoce los Museos de RD" en el Centro Cultural Banreservas

Equipo del proyecto Conoce los Museos de RD: Henry Mercedes, Kike Céspedes, Rosa Angélica Rodríguez, Ana Cristina Martínez, Alexander Reyes y Leo Pérez. ( SUMINISTRADA )

Fue lanzado en el Centro Cultural Banreservas el proyecto Conoce los Museos de RD, una propuesta cultural dedicada a difundir y valorizar el patrimonio museístico del país mediante cápsulas documentales sobre museos dominicanos, tanto públicos como privados.

Conoce los Museos de RD propone un recorrido audiovisual que resalta la

, artística y antropológica de la

, con el propósito de acercar a distintos públicos a los espacios culturales del país y fortalecer la

.

El acto de lanzamiento contó con la presencia de los directores de museos Arq. Ana Cristina Martínez, en representación de Carlos Andújar, de la Fortaleza de Santo Domingo; Arq. Federico Fondeur, del Museo de Arte Moderno; José Guerrero, del Museo Nacional de Historia y Geografía; y Leonor Asilis, encargada de contenido de la Dirección General de Museos, además de otros invitados especiales.

Durante la presentación, la directora del proyecto audiovisual, Rosa Angélica Rodríguez, agradeció el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Dirección General de Mecenazgo, representada por su director, Henry Mercedes Vales, así como el trabajo del equipo de producción integrado por Alexander Reyes, Kike Céspedes y Leo Pérez.

Destacó que el esfuerzo conjunto ha permitido consolidar una iniciativa que pone en valor los museos como espacios de conocimiento, memoria y acceso cultural.

¿Qué se presentó durante el lanzamiento?

Como parte de la actividad, se proyectaron cápsulas documentales sobre museos y centros culturales del país durante una hora y treinta minutos. Al concluir, el público manifestó de forma unánime su valoración positiva hacia la calidad y el aporte de los audiovisuales presentados.

El proyecto iniciará próximamente una serie de presentaciones en centros educativos y espacios culturales. En una segunda etapa, se llevará a países con alta concentración de la diáspora dominicana, con la intención de fortalecer los lazos culturales y promover la identidad nacional más allá de las fronteras del país.

Conoce los Museos de RD es un Proyecto de Interés Cultural de la Nación, certificado por el Ministerio de Cultura, y forma parte de las iniciativas financiadas por el Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura (FOSAC), de la Dirección General de Mecenazgo.

Para más información, está disponible la página web www.conocelosmuseosderd.com y las redes sociales @conocelosmuseosderd.