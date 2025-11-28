Cuesta Libros presenta el ranking de los títulos más vendidos del 2025

El autor Iván Gatón junto a la portada de su libro Las súper maravillas de la Primada 2 vol., el título más vendido del año según Cuesta Libros. ( FUENTE EXTERNA )

Cuesta Libros presentó su esperado ranking de los títulos más vendidos del 2025, un listado que se ha convertido en referencia para la comunidad lectora del país y que refleja la diversidad de intereses de los dominicanos.

Con esta selección, la librería reafirma su misión de impulsar la lectura, la cultura y el acceso a obras de calidad para todas las generaciones.

Encabezando el listado de los diez libros más vendidos se encuentra Las súper maravillas de la Primada 2 vol., del analista Iván Gatón, un ensayo histórico que aborda el valor del patrimonio dominicano.

En segundo lugar figura Alas de ónix (Empireo 3), de Rebecca Yarros, la tercera entrega de la exitosa saga juvenil que mezcla fantasía, romance y aventura.

El tercer puesto corresponde a Yo, Balaguer, de Pablo Gómez Borbón, una novela biográfica que profundiza en la vida política del expresidente Joaquín Balaguer.

El cuarto lugar lo ocupa De las pequeñas ventas a los grandes sueños, de Juan Rolando Espinal, una obra centrada en crecimiento personal y emprendimiento. Cierran los primeros cinco puestos con Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende, una novela que destaca por su sensibilidad narrativa y su estilo literario contemporáneo.

La sexta posición corresponde a Etéreo, de Joana Marcus, un título juvenil que ha captado una sólida comunidad lectora. En séptimo lugar se encuentra Pico Duarte, obra del escritor Frank Báez, publicada como parte de los proyectos culturales de Centro Cuesta Nacional (CCN) bajo la plataforma Orgullo de Mi Tierra.

El octavo puesto es para Pecados 2. Rey de la soberbia, de Ana Huang, un libro que combina romance, suspenso y drama emocional. En novena posición aparece Sobrevivir al desamor, de la psicóloga Ana Simó, una guía práctica para enfrentar procesos afectivos complejos.

El listado cierra con Libertad, de Angela Merkel, una autobiografía política centrada en democracia, liderazgo y desafíos globales.

¿Cuáles son los títulos más vendidos en Cuesta Libros este año?

"En Cuesta Libros creemos que la lectura transforma vidas. Por eso, seguimos creando espacios, actividades y experiencias que conectan a los lectores con el poder de los libros", afirmó Hans Kühn, vicepresidente de Cuesta Libros de Centro Cuesta Nacional, al presentar el ranking.

La selección confirma que el público dominicano continúa explorando tanto la literatura universal como las obras de identidad nacional, el análisis político, la fantasía juvenil y el crecimiento personal.

En los estantes de Cuesta Libros conviven más de 21,000 títulos que abarcan géneros diversos. Entre las obras que exploran la identidad dominicana destacan La casa del presidente Joaquín Balaguer, Historia social de la dominación haitiana y Plinio, los años terribles.

También figuran sagas juveniles que continúan ganando adeptos, como Hasta que caiga la luna (Caída 1), Fearless (Saga Powerless 3) y Caída libre.

Los lectores infantiles también cuentan con una oferta amplia, con títulos que fomentan valores, creatividad y curiosidad. Entre los más solicitados figuran La montaña más alta, Cuentos que transforman vidas, Diario de Greg 19 y nuevas entregas de la saga Percy Jackson.

Para los amantes de la narrativa adulta, Cuesta Libros ofrece obras cargadas de emoción, suspenso y drama, como Boss (Dominio 1), Dioses del juego 1, The Striker y El niño que perdió la guerra.

Quienes buscan análisis profundo encuentran propuestas como Geohispanidad y Globalismo, mientras que los lectores de crecimiento personal se inclinan por títulos como La teoría Let Them y Restart (Siete Acciones Clave), obras que inspiran a transformar hábitos y estilo de vida.

¿Qué revela el ranking de libros más vendidos en República Dominicana?

Cuesta Libros invita a lectores de todas las edades a descubrir estos y otros títulos en www.cuestalibros.com y en sus sucursales a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la educación, la cultura y el acceso a obras de calidad para todo tipo de público.

on más de cuatro décadas de trayectoria, la librería mantiene su misión de fortalecer el vínculo entre las personas y los libros, promoviendo espacios de encuentro cultural, actividades literarias, clubes de lectura y programas educativos que enriquecen el ecosistema cultural dominicano.