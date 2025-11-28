Desde el corazón del sector Cristo Rey, el grupo Dominican Flow DNI llegó al escenario de Dominicana´s Got Talent (DGT) decidido a impresionar... y lo logró. Su presentación dejó al público sin aliento y provocó una ovación unánime de los cuatro jueces, quienes no tardaron en otorgarles el pase directo a la siguiente ronda.

Tras aplicar en 2020 para la segunda temporada y no poder presentarse porque varios integrantes dieron positivo a COVID-19 justo antes de la audición, cinco años después, regresan con más fuerza.

El impacto de su actuación no es casualidad. Como ellos mismos lo expresan, es el resultado de disciplina, entrega y largas jornadas de ensayo que hoy encuentran recompensa en el aplauso masivo y la emoción que generó su acto.

Una academia con historia

Dominican Flow DNI es una academia integral con más de 14 años de trayectoria en competencias, concursos y espectáculos. Está compuesta por más de 65 integrantes y se ha convertido en un espacio de formación y crecimiento para jóvenes talentos.

"Para mí la danza significa muchas cosas; es donde me siento en mi zona de confort", comenta una de las bailarinas del grupo.

Su meta al presentarse en DGT es clara: dar a conocer su trabajo a nivel mundial. "Dominicana´s Got Talent tiene un arrastre bastante grande... Queremos que la gente conozca el trabajo y el flow de DNI, que no es común, no es igual a nadie, sino nuestro propio flow".

Sueños y metas

Si resultan ganadores, tienen como objetivo establecer un espacio propio. Actualmente operan en un local rentado, por lo que aspiran a un lugar fijo donde más jóvenes con talento puedan formarse y desarrollar sus habilidades.

A quienes sienten pasión por el baile pero aún no se animan, les aconsejan seguir luchando por sus sueños.

"Siempre he dicho que el esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. Rompan, luchen por sus sueños y que nadie les diga que no pueden, porque sí, se puede", concluyen.

