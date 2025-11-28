La tercera temporada de Dominicana´s Got Talent vivió uno de sus momentos más enternecedores y sorprendentes con la presentación del mago Albert y su inseparable compañero: El Increíble Frank, un perro con habilidades excepcionales que se robó la atención del público desde que pisó el escenario.

Albert Hernández llegó acompañado de su asistente Zoe y de Frank, a quien describió como "una mascota, un amigo y un miembro de la familia" que este 2025 decidieron integrar de lleno en el espectáculo de magia.

"Frank vive con nosotros, pero además de ser una mascota común, tiene dotes y talentos para hacer cosas increíbles. Disfrutamos muchísimo estar junto a él", expresó el joven ilusionista Albert Hernández.

El can, entrenado en México, continúa ampliando su repertorio de comandos para sorprender en cada acto. Según Albert, el secreto de su desempeño está en el cariño con el que es guiado: "La vida se trata de que todos podamos profesar el amor. Con el maltrato vamos a recibir lo mismo".

Las mascotas merecen respeto

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/04082025-dominicanas-got-talent-edicion-2025---samil-mateo-dominici26-6a7e948b.jpg El joven mago se mostró agradecido de participar en DGT. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/04082025-dominicanas-got-talent-edicion-2025---samil-mateo-dominici24-478f6a03.jpg

El público infantil, asegura, es especialmente devoto del carismático Frank. El mensaje que quiso transmitir en el escenario es claro: las mascotas merecen respeto, convivencia digna y afecto. Y es que la historia del perro llegó a la vida de Albert gracias a su colega, el mago Goddy, quien le permitió conocerlo.

Para Albert, la República Dominicana es "una joya para el mundo del entretenimiento" y considera que el arte circense sigue fortaleciéndose en el país. Entre sus sueños al participar en DGT está el de crear espectáculos para niños de escasos recursos: "Que puedan sentirse felices y vivir esta experiencia. Somos abanderados de adoptar perritos, de ser la familia que ellos esperan".

Durante su participación, Frank demostró por qué es "increíble": subió escaleras, saltó vallas con una agilidad que —en tono de humorm el equipo de Dominicana's Got Talent comparó con las proezas deportivas de Marileidy Paulino y Félix Sánchez juntos. La conexión entre Albert y su compañero perruno provocó ternura entre los presentes, que no ocultaron las ganas de abrazar al pequeño artista de cuatro patas.

La presentación del mago Albert y El Increíble Frank no solo dejó asombro y risas, sino también un mensaje poderoso sobre el amor y el respeto hacia los animales.