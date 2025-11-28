El Ministerio de Cultura inmortaliza a seis íconos del merengue en galería permanente

Roberto Ángel Salcedo y Pastor de Moya, al centro, junto los merengueros reconocidos. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de la celebración del Día Nacional del Merengue, el Ministerio de Cultura rindió homenaje a seis destacadas figuras de la música dominicana con la incorporación de sus imágenes a la Galería del Merengue Don Américo Mejía Lama, durante un acto celebrado en la Galería Ramón Oviedo de la sede de la institución.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien entregó reconocimientos a Belkis Concepción, Aníbal Bravo, Kinito Méndez, Pochy Familia, José Peña Suazo y July Mateo (Rasputín), artistas que a partir de este reconocimiento pasarán a formar parte de esta exhibición permanente dedicada a honrar a los principales exponentes del ritmo nacional.

Las fotografías de los homenajeados serán develadas en la sala principal del Departamento de Folklore, ubicado en la Ciudad Colonial, consolidando este espacio como un punto de referencia para la memoria histórica del merengue y sus protagonistas.

Los reconocidos

Entre los exaltados figura Belkis Concepción, conocida como "La Pionera" por haber creado la primera orquesta integrada exclusivamente por mujeres; Aníbal Bravo, "El Comandante", arreglista, compositor y productor con más de 40 producciones y ocho discos de oro, cuya agrupación fue por una década la orquesta de planta del Madison Square Garden.

De igual forma, Kinito Méndez, "El Hombre Merengue", reconocido por su conexión con las raíces musicales dominicanas.

Pochy Familia, músico, arreglista, compositor y director de la Coco Band; José Peña Suazo, músico, compositor, arreglista y director de la Banda Gorda, y July Mateo (Rasputín), trompetista, arreglista y director de orquesta, recordado por modernizar el merengue e incorporarle nuevas fusiones rítmicas. Rasputín falleció el 4 de noviembre de 2018.

La Galería del Merengue Don Américo Mejía Lama fue inaugurada el 26 de noviembre de 2011, coincidiendo con la celebración nacional del género, con una primera exaltación de 31 representantes fundadores.

Conferencia

Como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional del Merengue, el Ministerio de Cultura realizó también una conferencia titulada "Aporte patriótico del merengue en la historia dominicana", a cargo del comunicador Euri Cabral, quien abordó la importancia de este género como expresión cultural y símbolo de identidad nacional.

La disertación se celebró en la sede de Dinafolk, ubicada en la Ciudad Colonial, y forma parte de la agenda oficial diseñada para resaltar el valor histórico y social del merengue en la construcción de la dominicanidad.

El Día Nacional del Merengue fue instituido mediante el Decreto 8619-05 en el año 2005, estableciendo el 26 de noviembre como fecha oficial, en conmemoración de la primera publicación de la palabra "merengue" para identificar este ritmo, aparecida en el periódico El Oasis en 1854.

