El mundo del doblaje llora la muerte de Tony Germano tras caída en su hogar

El actor y artista de doblaje Tony Germano

El actor y artista de doblaje brasileño Tony Germano, reconocido por su participación en producciones de Netflix, Nickelodeon y proyectos vinculados a Disney, murió el miércoles 26 de noviembre a los 55 años tras sufrir una caída en su residencia. La información fue confirmada por un representante del actor a la revista People.

El portavoz explicó que Germano cayó en su vivienda y no sobrevivió a las lesiones. En el comunicado remitido a People, solicitó respeto y privacidad para su familia en este momento difícil, destacando además que el intérprete deja un legado de profesionalismo, talento y generosidad.

De acuerdo con medios locales citados por People, como Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo, el accidente ocurrió en su residencia en São Paulo, donde se realizaban trabajos de remodelación. Germano se encontraba temporalmente en casa de sus padres y habría perdido el equilibrio antes de la caída.

El velatorio se realizó el jueves 27 de noviembre en el cementerio Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista, donde también fue programado el entierro.

Una trayectoria destacada en doblaje, teatro y pantalla

Germano era reconocido por su labor de doblaje en portugués para series como Nicky, Ricky, Dicky & Dawn de Nickelodeon; Go, Dog, Go! de Netflix; y la banda sonora en portugués de la versión en acción real de Beauty and the Beast (2017) de Disney.

También participó en proyectos como Elena of Avalor y The Muppets.

Su carrera teatral incluyó producciones como The Phantom of the Opera, Miss Saigon y Jekyll & Hyde. En pantalla, actuó recientemente en Labyrinth of Lost Boys, donde interpretó al doctor Lauro, y en la película An unforgettable year: autumn.

Reacciones del medio artístico

El actor brasileño Miguel Falabella expresó en Instagram que Germano era "un profesional intachable ", además de un amigo cercano y un actor de gran capacidad, subrayando que tuvo el privilegio de trabajar con él en varias producciones.

