Escenarios abiertos para descubrir y vivir el teatro en todas sus formas

La obra infantil "Momi y el lenguaje silencioso de las manos" se presenta este fin de semana. ( SUMINISTRA )

Si este fin de semana buscas una experiencia fuera de lo habitual, el teatro llega con una cartelera diversa, vibrante y perfecta para quienes disfrutan descubrir historias en vivo.

Desde festivales comunitarios hasta montajes de autor y obras internacionales, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para los amantes de las artes escénicas.

¿Qué obras se presentan en el Festival de Teatro Paralelo?

El Festival de Teatro Paralelo, celebrado por Anacaona Teatro, regresa con una mirada puesta en la interculturalidad. Habrá funciones gratuitas en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

El viernes 28 arrancan "Una porción en tres sabores" (10:00 a.m., Liceo Ramón Emilio Jiménez, Los Mina), "¡Cuéntame Más!" (10:00 a.m., Centro de Rehabilitación Psicosocial) y "El Emperador" (7:00 p.m., Club Orlando Martínez, Mata Hambre).

El sábado 29 continúa la programación con "Semillita y su sueño perdido" (10:00 a.m., Hato Damas) y "Por el mar de las Antillas" (7:00 p.m., Sector 30 de Mayo). Y el domingo 30, "Semillita y su sueño perdido" llega a Los Alcarrizos a las 10:00 a.m., seguida nuevamente por "El Emperador" a las 7:00 p.m. en Atala.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-50658-pm-2d2f4a4b.jpeg "Por el mar de las Antillas", en Anacaona Teatro.

¿Qué temas aborda la obra Eter de Marian Pabón?

Para quienes buscan teatro más intenso, "Eter", de la actriz y dramaturga puertorriqueña Marian Pabón, aborda con crudeza la violencia doméstica. Se presenta el viernes 28, a las 8:30 p.m., en Casa de Teatro, dentro del Festival Internacional de Teatro RD 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-50659-pm-2-11a53fba.jpeg Marian Pabón y Julio Ramos en "Eter".

Mientras tanto, la Sala Ravelo del Teatro Nacional acoge "Dos viejos pánicos", un homenaje a Virgilio Piñera bajo la dirección de Raúl Martín, con funciones viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 6:30 p.m.

¿Cuándo se presentan las funciones de Dos viejos pánicos?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-50659-pm-59c65e2e.jpeg

Y para quienes quieren experiencias breves pero intensas, el Festival Minutos Escénicos debuta del 28 al 30 de noviembre en el Centro Cultural Banreservas, con piezas cortas, diversas y perfectas para una jornada teatral distinta.