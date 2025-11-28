Yinett Santelises: "Escribir ´El vuelo de Sina´ fue una forma de rendir justicia a una mujer"

Yinett Santelises ha publicado la novela "El vuelo de Sina", una obra que combina investigación, sensibilidad y memoria histórica inspirada en la vida real de Tomasina "Sina" Cabral. ( MARVIN DEL CID )

Yinett Santelises llega al mundo literario con "El vuelo de Sina", una obra que combina investigación, sensibilidad y memoria histórica. Inspirada en la vida real de Tomasina "Sina" Cabral, la novela rinde homenaje a la valentía femenina y rescata del silencio una historia de resistencia frente a la represión trujillista

En ella Santelises comparte cómo conoció la historia de Sina y los desafíos de narrar su vida desde la emoción y el rigor periodístico. Además, reflexiona sobre el papel de la literatura en la construcción de una memoria colectiva y femenina que inspire nuevas generaciones de lectores y ciudadanas

¿Cómo llegaste a conocer la historia de Tomasina "Sina" Cabral, y qué fue lo que más te impactó de su vida al decidir convertirla en protagonista de esta novela?

En el año 2014, un tiempo de después de entrar a Diario Libre como reportera, mi amigo y colega Víctor Bautista me presentó al excombatiente revolucionario Antonio Isa Conde, quien quería escribir un libro de relatos de su vida, que se tituló "Relatos de la vida de un desmemoriado".

Para ello, siendo una persona muy verbal, se había grabado en casetes rememorando su pasado.

En una de esas grabaciones lo escuché contar que, en casa de su madre, cerca de la UASD, vivieron también Minerva y María Teresa Mirabal y una joven llamada Tomasina -Sina- Cabral.

Lo primero que me impactó fue escuchar la reacción de Isa Conde al enterarse de que a Sina la habían torturado en La Cuarenta: ante la impotencia, se golpeaba la cabeza contra la pared. Entonces él tenía 19 años; al enterarme de esta historia yo tenía 25.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-94622-am-c60910c9.jpeg Yinett Santelises durante lapuesta en circulación de "El vuelo de Sina". (DIARIO LIBRE)

¿Qué te motivó personalmente a escribir "El vuelo de Sina" y a rendir homenaje a esta figura de resistencia femenina durante la dictadura de Trujillo?

Si bien me conmovió imaginar esa escena de un joven golpeando su cabeza contra la pared, hubo un detalle de la historia de Sina que me marcó profundamente.

Supe después que no delató a sus compañeros y que se mantuvo de pie, con la cabeza erguida y sin quejarse mientras la torturaban, como habría sido comprensible en cualquier persona que esté recibiendo descargas eléctricas.

Así que cuando empecé a pensar en temas para mi trabajo final de una maestría en Creación Literaria que estaba cursando en España a finales de 2022, recordé la historia de Sina y supe que quería indagar de dónde nace tanto valor y fortaleza para soportar ese horror.

Tu novela rescata la memoria de una mujer que, pese a su relevancia histórica, no ha sido tan visibilizada como otras figuras. ¿Qué desafíos enfrentaste al narrar su historia con rigor histórico y emoción literaria?

Sina había dado su testimonio en algunos eventos y en publicaciones de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, pero nunca había expuesto tan en detalle lo que sufrió durante la dictadura.

No fue difícil que accediera a contarme su historia para el proyecto de fin de máster porque, como ella misma ha dicho, fue un pedido de Antonio Isa Conde.

Para narrar algunas escenas dolorosas, pero imprescindibles, tuve como principal desafío escarbar detalles muy minuciosos en la memoria de Sina, como qué sentía en determinados momentos, qué tan intensa era la luz en la sala de La Cuarenta donde Johnny Abbes la recibió o qué escuchaba mientras la conducían por el patio donde torturaban a sus compañeros.

Muchas veces fue necesario cambiar de tema para retomarlo otro día porque el ejercicio de recordar es como revivir momentos que, como el de la tortura, permanecen punzantes esperando a que corran ese fino velo que a veces protege la memoria.

Pero en todo momento tuve presente que al contar la historia de Sina debía ceñirme al rigor de su testimonio, aunque eso implicara dedicar muchos momentos de conversación en diferentes días para reconstruir una escena.

¿Cómo equilibraste el enfoque periodístico, propio de tu formación profesional, con la sensibilidad narrativa que exige una obra literaria?

No puedo sustraerme de mi formación periodística, pero desde textos en mi época en Diario Libre, como el reportaje "Juan Santiago, el pueblo del olvido", o los perfiles "Jorge Severino, el príncipe pintor" o "El duende de José Antonio Molina", siempre he intentado narrar y buscar la forma de mostrar a los humanos que protagonizan las historias, de recrear escenas para que quien lea pueda ver en su imaginación lo que vive el personaje en las líneas que tiene frente a sí.

Desde mi época universitaria estudiaba el Nuevo Periodismo norteamericano; leía, maravillada, "A sangre fría" de Truman Capote y los perfiles y libros de Gay Talese, como "Sinatra está resfriado", "Honrarás a tu padre" y "La mujer de tu prójimo".

Desde siempre, para mí solo ha habido una forma de contar una historia y es narrada, mostrando, además de los hechos duros, los pensamientos y emociones de los personajes, describiendo los entornos en que se desarrollan, recreando escenas y diálogos.

¿Qué recursos narrativos utilizaste para transmitir la fuerza interior de Sina sin caer en la idealización?

En principio, pensaba utilizar un narrador en tercera persona, al que estaba habituada por mi ejercicio periodístico.

Pero mi tutor del máster, el poeta y narrador español Eduardo Jordá Forteza, y yo notamos con las primeras páginas que el relato se sentía distante y que siendo un testimonio tan relevante era mejor contarlo en primera persona, desde el punto de vista de Sina.

La decisión del narrador me permitió mostrar mejor a Sina desde dentro, pero estando en primera el personaje nunca dimensiona su propio accionar.

En "El vuelo de Sina" (Querer Editorial, 2025) reconstruí diálogos y escenas de su paso por las prisiones trujillistas -y también de su niñez y juventud a la sombra de la dictadura- que muestran sus rasgos más identitarios para que sea el lector quien cree su propia valoración sobre ella.

Desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene seguir construyendo una memoria literaria femenina en torno a la dictadura y las luchas por la libertad en República Dominicana?

Episodios traumáticos como una dictadura tienen muchas figuras relevantes, pero no todas son destacadas desde el primer momento, por muchos motivos.

En 1960 fueron siete las mujeres del Movimiento 14 de Junio retenidas en La Cuarenta y La Victoria: la abogada Minerva Mirabal; la agrimensora María Teresa Mirabal; la ingeniera civil Dulce Tejada; la ginecóloga Asela Morel; la odontóloga y maestra Fe Violeta Ortega; la pintora Miriam Morales; y nuestra protagonista, la ingeniera arquitecta Sina Cabral.

Eran mujeres jóvenes que además de ejercer sus profesiones se enfrentaron al peor y más duradero dictador que hemos sufrido.

Creo que, 65 años después, estas mujeres siguen siendo un gran ejemplo para nuestras niñas y jóvenes, tanto por prepararse profesionalmente -lo que contribuye con su independencia a nivel personal y familiar- como por el valor y la determinación que mostraron al enfrentarse a su opresor para conquistar la libertad que nunca deben arrebatarnos, ni como mujeres ni como ciudadanas.

Finalmente, ¿ya tienes en mente el tema o la línea que seguirá tu próxima obra literaria después de "El vuelo de Sina"?

He de confesar que desde hace un año estoy rondando mi siguiente historia, inspirada en un episodio que ocurrió hace más de siglo y medio, en la época de la Anexión de República Dominicana a España.

Estoy en una fase de investigación sobre ese tiempo para asimilarlo y comprenderlo, pero será una obra de ficción inspirada en una historia real.

He leído varios libros sobre ese momento histórico y ahora estoy leyendo el primer volumen de "Anexión y guerra de Santo Domingo", del general José de la Gándara, último gobernador español en nuestra tierra.