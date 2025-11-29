Presidente Abinader inaugura Centro Cultural Banreservas en el antiguo Hotel Mercedes en Santiago

El nuevo Centro Cultural Banreservas está en el histórico edificio del antiguo Hotel Mercedes ( CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el Centro Cultural Banreservas en el histórico edificio del antiguo Hotel Mercedes, en Santiago de los Caballeros.

La obra, restaurada por el Banco de Reservas con una inversión superior a RD$340 millones, abre sus puertas como un espacio para el arte, la formación, la creatividad y la preservación del patrimonio cultural del Cibao.

El Hotel Mercedes, inaugurado el 9 de abril de 1929, cerró sus operaciones en 2002 tras décadas como uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la vida social de Santiago.

Su arquitectura original de concreto armado, su roof garden y sus salones acogieron eventos históricos, transmisiones radiales, graduaciones y visitas de numerosas personalidades nacionales e internacionales.

Con la renovación dirigida por Banreservas, el edificio recupera su esencia estructural y estética, respetando su valor patrimonial e incorporando ajustes de seguridad y tecnología adaptados al siglo XXI.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/whatsapp-image-2025-11-29-at-73651-pm-1-184aebd1.jpeg El presidente Luis Abinader durante acto. (CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/whatsapp-image-2025-11-29-at-73650-pm-5ceb474b.jpeg Autoridades participan en inauguración. (CÉSAR JIMÉNEZ)

Presidente Abinader: "Los pueblos que no cuidan su cultura se desangran"

Durante su intervención, el presidente Luis Abinader destacó la importancia de preservar la memoria histórica de Santiago y del país.

"Los gobiernos, los pueblos, las comunidades que no cuidan su cultura se desangran. Por eso, aun con las limitaciones, hemos cuidado la Ciudad Colonial y los centros históricos del país. Hoy este edificio símbolo de Santiago renace para la cultura", afirmó.

El mandatario recordó visitas anteriores al antiguo hotel y la complejidad de las negociaciones para adquirir el inmueble, hasta convertirlo finalmente en un espacio cultural para todos.

Resaltó que la recuperación del patrimonio ha sido una política constante de su gestión, mencionando obras como la restauración de monumentos históricos, el Museo Horacio Vásquez y los trabajos en los centros históricos de Santo Domingo y Santiago.

Un espacio para crear, aprender y preservar la historia

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, expresó que el renovado edificio es más que una infraestructura cultural.

"Este edificio no es solo un espacio físico; es un sueño colectivo hecho realidad, un faro de cultura y creatividad que se proyectará por generaciones", dijo.

Aguilera destacó que el inmueble iba a ser vendido a inversionistas extranjeros, pero que la intervención del presidente Abinader evitó esa transacción y garantizó que la edificación quedara en manos de la ciudad.

El nuevo Centro Cultural Banreservas contará con exposiciones de arte; talleres y conferencias; salas de realidad virtual; áreas para presentaciones y actividades formativas; y espacios para encuentros culturales y comunitarios.

Historia y valor patrimonial del Hotel Mercedes

Durante la ceremonia, el historiador Edwin Espinal, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, ofreció una reseña del valor histórico del edificio.

Recordó que en sus salones se celebró, en 1929, la graduación del joven Joaquín Balaguer como abogado y que sus habitaciones hospedaron a personalidades como:

Frederik Gardner Clapp, geólogo estadounidense (1935).

Lillian Evanti, soprano afroamericana (1939).

Page Cooper, periodista estadounidense (1946).

También mencionó que en este lugar surgieron hechos significativos de la vida santiaguera, como transmisiones radiales históricas y actividades culturales que marcaron varias generaciones.

Una restauración que respetó la esencia original

El equipo de arquitectos explicó que el proceso incluyó una intervención minuciosa, con el objetivo de proteger la fachada y recuperar elementos originales como puertas, ventanas, maderas y estructuras internas.

Se reforzó toda la envolvente del edificio para garantizar seguridad estructural, sin alterar la estética original.

La restauración mantuvo huellas históricas perceptibles en muros, escaleras y espacios centrales, preservando la esencia del antiguo hotel.

Compromiso con la cultura y la memoria de Santiago

El presidente Abinader también anunció que está en diseño un proyecto denominado "La Ruta del Encuentro", inspirado en rutas culturales internacionales, para rescatar y conectar espacios históricos desde La Isabela hasta Santiago.

Destacó que el Centro Cultural Banreservas será un aporte a la vida cultural del Cibao y un punto de encuentro para las artes, la educación y la preservación del patrimonio.

Un legado para las futuras generaciones

El Centro Cultural Banreservas abre sus puertas con la misión de convertirse en un eje permanente de cultura, creatividad y memoria histórica para Santiago y toda la región Norte.

"Las historias no mueren; se transforman", expresó Aguilera al cierre del acto, resaltando que el antiguo Hotel Mercedes revive ahora como símbolo del nuevo Santiago, sin perder el espíritu que lo convirtió en un ícono desde 1929.