"Vengo con un flow bien clásico aunque no tenga fanático. Con muchas rimas caras y gratis para todo el público, pa´ que no cunda el pánico...", así arrancó Arnold Ramos, rapero residente en La Victoria, quien llegó a la entrevista con Diario Libre con la misma energía que llevó a la tercera temporada Dominicana´s Got Talent (DGT).

Ramos escribe música desde niño y tiene claro que su misión artística va más allá de un simple verso pegajoso. "Estamos creando música para concientizar a la sociedad", afirma mientras confiesa que, aunque al inicio del show sintió nervios, la reacción del público fue para él "un honor y un privilegio" al ponerse de pie.

Dijo que El rap dominicano vive un momento complejo, aunque resalta que aún hay voces activas que siguen aportando al movimiento, como Wilmer Roberts y Aposento Alto.

Rap con mensaje limpio

Sobre el reto de equilibrar lo comercial con letras conscientes, Ramos expresa: "Es un poquito difícil, pero nada es imposible. Siempre y cuando tú tengas el enfoque y busques las estrategias correctas".

"Imagínate un niño de tres años cantando canciones plebes. Eso se ve feo. Yo quiero ser esa diferencia, que en vez de que los padres pongan esas canciones, pongan otras que sean sanas, con letras limpias" analizó.

DGT como plataforma

Para el joven artista, Dominicana´s Got Talent representa la mejor plataforma para dar a conocer su talento. "Este escenario es un gran empuje", asegura.

Si resultara ganador, su prioridad sería invertir en su proyecto musical: "Le tengo fe al arte que hago".

A los jóvenes que desean incursionar en el rap, les deja un consejo claro: "Escuchen mucho rap, lean mucho y sigan a esos raperos que tienen letras conscientes. Que tú escuches una rima y digas: ¡wao!".