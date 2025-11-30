La televisión a color en República Dominicana: Color Visión cumple 56 años

Domingo Bermúdez Madera, CEO de Color Visión desde el año 2000, lidera la modernización tecnológica y el crecimiento institucional de la planta televisora. ( SUMINISTRADA )

Este 30 de noviembre se cumplen 56 años de la llegada de la televisión a color a la República Dominicana con la inauguración de Color Visión, la primera estación del país en transmitir de manera regular en color y una de las pioneras del continente.

Fundada por el empresario José Armando Bermúdez (Poppy) y el comunicador Manolo Quiroz, la televisora marcó un antes y un después en la historia audiovisual dominicana.

Las transmisiones comenzaron en Santiago de los Caballeros, con una ceremonia realizada en el Hotel Matum en 1969. Desde sus primeros programas en los canales 9 y 2, Color Visión rompió definitivamente con la era del blanco y negro.

En ese inicio histórico, el mercadólogo y fotógrafo artístico Herminio Alberti tuvo el honor de ser el primer locutor del canal, dando voz a una nueva etapa de modernidad que transformó la televisión dominicana.

¿Cómo ha apostado Color Visión por la producción nacional?

Color Visión nació con una visión clara: desarrollar y promover talento local, apostar por programas en vivo y consolidar contenido dominicano. La inversión en tecnología para transmitir a color, así como en equipos, iluminación y personal técnico especializado, fue determinante para convertir la planta en un referente desde sus primeros años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/programa-esta-noche-mariasela-celebra-trece-anos-df744455.jpg Mariasela Álvarez domina las noches de Color Visión con su programa.Mariasela Álvarez domina las noches de Color Visión con su programa, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la televisión dominicana. https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/05/nuria-piera-67d0a7e1.jpeg Nuria Piera, destacada productora y periodista, mantiene una sólida trayectoria con su programa de investigación que se transmite cada sábado.

A lo largo de más de cinco décadas, su programación se ha enriquecido con la participación de algunas de las figuras más influyentes de la comunicación y el entretenimiento en el país. Freddy Beras Goico, (fallecido), Jochy Santos, Felipe Polanco, Mariasela Álvarez, Rafael Corporán de los Santos (fallecido) Yaqui Núñez del Risco (fallecido).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/17/jochy-santos-honrado-de-unirse-por-primera-vez-a-la-escuelota_1.jpg Jochy Santos, una de las figuras de Color Visión. https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/16/whatsapp-image-2024-12-16-at-1.54.32-pm.jpeg Jessica Hasbún, periodista y productora de televisión que produce sus contenidos por Color Visión. https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/25/hoy-es-lunes-18-de-noviembre-del-2024.jpg Freddy Beras Goico, una figura incónica que dejjó una gran impronta en la televisión. https://resources.diariolibre.com/images/imagenes/2008/03/108126.jpg Yaqui Núñez del Risco dejó una huella imborrable en Color Visión con la creación de contenidos innovadores que marcaron una época en la televisión dominicana.

Así como también, Cecilia García, Cuquín Victoria, Jatnna Tavárez, Iván Ruiz, Pamela Sued, Luisito Martí (fallecido), Anthony Ríos (fallecido), Cristhian Jiménez, Huchi Lora, César Medina, Dany Alcántara, Alicia Ortega, Julie Carlo, Nuria Piera, Zoila Luna, Daniel Díaz Alejo y Jessica Hasbún, entre otros, han fortalecido su parrilla y contribuido al crecimiento del medio.

Color Visión ha sido históricamente la televisora que más contenido dominicano ha proyectado y se ha caracterizado por mantener, desde su fundación, un respeto firme por la libertad de expresión, lo que la ha convertido en un canal plural, diverso y abierto a distintas voces.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/popy-bermudez-y-joaquin-balaguer-1-3ac289e4.jpg Ex presidente Joaquín Balaguer y Poppy Bermúdez en el acto inaugural en Santiago.

¿Cuál ha sido el crecimiento de Color Visión en el país?

A principios de la década de 1970, la planta trasladó sus operaciones a Santo Domingo para ampliar su alcance. Durante un periodo inicial operó desde el Hotel Jaragua hasta establecer sus propias instalaciones, consolidando una programación variada que incluía entretenimiento, entrevistas, análisis noticioso, humor y coberturas especiales.

Este crecimiento permitió que productores independientes y talentos emergentes encontraran en su pantalla un espacio de difusión y desarrollo profesional, contribuyendo a crear una televisión local con sello propio.

¿Qué futuro le espera a Color Visión?

Tras el fallecimiento de don Manolo Quiroz, la dirección general fue asumida por el comunicador Ángel Laureano, quien ha dado continuidad al legado de innovación, apertura y firme compromiso con la producción nacional. Su gestión ha garantizado estabilidad editorial y técnica, manteniendo la visión histórica del canal.

Desde el año 2000, con Domingo Bermúdez Madera como CEO, la televisora entró en una fase de modernización tecnológica que incluyó la adopción de transmisiones en alta definición, streaming en tiempo real y el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Entre estas se encuentran acuerdos con Sony Entertainment, y próximamente, a partir de 2025, con NBC Universal y Telemundo Internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/imagenes/2015/13/893951.jpg Ángel Laureano, director de Color Visiión.

A 56 años de su fundación, Color Visión continúa siendo un pilar del desarrollo audiovisual dominicano. Su historia está marcada por avances tecnológicos, figuras emblemáticas y un compromiso constante con la identidad nacional.

El canal mantiene su liderazgo como un medio influyente, diverso y profundamente conectado con la vida cultural del país.