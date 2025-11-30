La Fundación La Oreja Media impulsa la creación de una escuela de música típica en Barahona

En un ambiente cargado de emoción y sentido de comunidad, distintas entidades del sector cultural y social hicieron realidad un proyecto largamente esperado: la creación del Programa de Formación en Música Típica Dominicana en el Centro Cultural María Montez, en Barahona.

La iniciativa surge con el objetivo de transformar vidas mediante la enseñanza del merengue típico, una de las expresiones más representativas de la identidad nacional.

El proyecto se materializa gracias a los fondos generados por las regalías de Resistiré RD, la versión en merengue interpretada por más de 40 artistas dominicanos durante mayo de 2020, en plena pandemia.

En aquel momento, la iniciativa nació como un gesto de esperanza en medio de la incertidumbre sanitaria; hoy, ese esfuerzo colectivo se traduce en oportunidades concretas para la niñez y la juventud del sur del país.

La idea original del productor Alberto Zayas, respaldada por AZ Films Producción, La Oreja Media Group, César Suárez Jr., Antonio González, Jompéame y el apoyo esencial de Pina Records, logró canalizar un sentimiento nacional de solidaridad. Lo que comenzó como una respuesta artística en tiempos de crisis se convierte ahora en un legado cultural que trasciende generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/whatsapp-image-2025-11-30-at-25350-pm-a6732966.jpeg La actividad contó con la presencia de autoridades.

¿Cómo se llevará a cabo la formación musical?

Durante la entrega oficial, y en ocasión del Día Nacional del Merengue, fueron donados instrumentos esenciales para el inicio de la formación académica: tamboras, congas, güiras, acordeones, saxofones, bajos, atriles, sillas y otros materiales.

Con ellos se dará forma a la nueva Escuela de Música Típica del Centro Cultural María Montez, dependencia del Viceministerio de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura.

La inversión asciende a 1,5 millones de pesos, destinados íntegramente a fortalecer la enseñanza del merengue típico. La Fundación La Oreja Media, responsable de convertir las recaudaciones en acciones concretas, coordinó el proceso junto a aliados como TrueShore y Electromuebles Paviam, que asumieron los costos logísticos de la entrega. A ello se sumó la contribución de la artista y autora Yokaira Martínez, La Doncella del Acordeón, quien donó ejemplares de sus libros para apoyar la formación técnica de los estudiantes.

¿Qué impacto tendrá la nueva escuela en la comunidad?

Está pendiente la firma del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, encabezado por el ministro Roberto Salcedo, y la Fundación La Oreja Media. Este documento garantizará la sostenibilidad del proyecto, cuyo inicio está previsto para enero de 2026.

Más allá de los recursos económicos y la logística, el impacto humano es profundo: 60 niños, niñas y adolescentes recibirán formación musical directa, mientras que más de 250 personas de sus familias y comunidades se beneficiarán de manera indirecta. Con esta escuela, Barahona recibe más que instrumentos; recibe identidad, tradición y una oportunidad de futuro.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue la intervención de Ycelmary Brito O´Neal, Juliana, artista y diputada por Santo Domingo Este. La intérprete compartió cómo la música transformó su vida y cómo continúa impulsando el desarrollo de la industria musical dominicana desde los espacios en los que hoy se desempeña.

Sus palabras resonaron entre los jóvenes presentes, recordándoles que la música no solo entretiene, sino que también salva, acompaña y abre caminos.

Este logro también es resultado del aporte desinteresado de los artistas que prestaron su voz y talento para la grabación de Resistiré RD . Entre ellos figuran Alex Bueno , Alex Matos, Amarfis , Alexandra, André Veloz, Covi Quintana , Charytin Goico, Chiquito Timbal, Daniel Santacruz, Eddy Herrera, Fefita La Grande, Héctor Acosta, Javier Grullón, Jandy Ventura.

. Entre ellos figuran , Alex Matos, , Alexandra, André Veloz, , Charytin Goico, Chiquito Timbal, Daniel Santacruz, Eddy Herrera, Fefita La Grande, Héctor Acosta, Javier Grullón, Jandy Ventura. También Johnny Ventura, José Alberto El Canario, Juliana, Julio Zabala, Kiko Rodríguez, Kinito Méndez, Krisspy, Manny Cruz, Maridalia Hernández, MerenGlass, Miriam Cruz, Milly Quezada, Natti Natasha, Nathalie Hazim, Nelson Zapata (P1), Pavel Núñez, Pochy Familia, Rafa Rosario, Ricci Oriach, Ruby Pérez, Sergio Vargas, Sexappeal, Techy Fatule, Tueska, Wason Brazoban y Wilfrido Vargas.

Cada uno aportó mucho más que una interpretación: aportó corazón. Ese mismo corazón late hoy en cada instrumento entregado, en cada niño que iniciará una formación musical y en cada comunidad que verá renacer su tradición.

Con esta iniciativa se reafirma una verdad poderosa: cuando la música y la solidaridad se unen, el resultado es transformación.