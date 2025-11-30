Presentarán la exhibición "Belenes del Mundo"

La Fundación Refidomsa y la Asociación de Belenistas de la Ciudad Colonial exhibirán "Belenes del mundo", una colección de pesebres de todos los continentes que podrá ser apreciada gratis por visitantes locales y extranjeros en el Museo de las Casas Reales.

La zona colonial será el escenario de esta propuesta durante todo el mes de diciembre y hasta el 7 de enero 2026, dijo la Samuel Pereyra, presidente de la fundación.

Expresó que "la exhibición busca fortalecer la tradición navideña, mostrando el nacimiento del niño Jesús en numerosos puntos del planeta y la misma podrá ser disfrutada por toda la familia en el Museo de las Casas Reales en la ciudad colonial, lugar por donde empezó la cristianización del nuevo mundo".

Para Pereyra, "la colección de belenes del mundo recrea el mayor hecho histórico que registra el mundo, el nacimiento de nuestro señor Jesucristo y representa la humildad y el amor de Dios hacia la humanidad".

Tradicionalmente los nacimientos se presentan en templos religiosos, espacios públicos y en los hogares de todo el mundo, significando una tradición apreciada por toda la familia.

Para ser posible el espectáculo de los belenes, la fundación Refidomsa ha combinado los trabajos de instalación con la Asociación de Belenistas de la Ciudad Colonial, quienes han aportado la colección para el disfrute de visitantes, estudiantes e interesados en acceder gratis a una oferta colorida y grata que combina lo espiritual, religioso y lo artístico.

Desde las 9:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche, a partir de mañana, 1ro de diciembre, la población podrá asistir a un hermoso evento que combina lo tradicional y lo moderno, puesto que la exhibición tendrá como oferta especial el uso de tecnología de realidad aumentada animada con inteligencia artificial.

Invitado especial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/refidomsa-396d6fb4.jpeg Refidomsa. (FUENTE EXTERNA)

Como atracción principal, la Asociación de Belenistas de la Zona Colonial a través de su presidenta Mercedes Furment informó que ha traído al país al arquitecto colombiano Over Calderón, quien ha recreado la ciudad hebrea de Belén, lugar donde nació Jesús y en donde se muestran episodios del nacimiento, entre ellos:

La anunciación

El nacimiento

La adoración de los pastores entre otras epifanías narradas en los evangelios de Mateo y Lucas

Samuel Pereyra hace un llamado a toda la familia dominicana a participar de este espectáculo que contiene tradición cristiana, luces, tecnología y villancicos interpretados por el coro de niños de la Fundación Refidomsa.