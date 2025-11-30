Dirección del Teatro Nacional aclara incidente y cancela función del Ballet Nacional de Cuba

Teatro Nacional explica cancelación de Carmen del Ballet Nacional de Cuba ( ARCHIVO )

La Dirección General y Artística del Teatro Nacional Eduardo Brito aclaró este sábado que no tuvo responsabilidad en la confusión generada la noche del 28 de noviembre, cuando un grupo considerable de personas acudió al recinto con la intención de asistir al espectáculo Carmen, interpretación del Ballet Nacional de Cuba bajo la producción de Big Star SD.

De acuerdo con el comunicado, publicado en la cuenta oficial de Instagram del Teatro Nacional, la función había sido reprogramada para el mismo 28 de noviembre, pero el aplazamiento y la nueva fecha no fueron debidamente informados a los compradores.

Esta falta de comunicación provocó que numerosos asistentes se presentaran al teatro sin conocer que el evento no se llevaría a cabo.

La institución, que dirige Carlos Veitía subrayó que no tiene responsabilidad en la organización, producción ni manejo de la boletería del espectáculo.

"El Teatro Nacional Eduardo Brito no es responsable de esta producción. Nuestra institución únicamente facilitó el uso de la sala como parte de un servicio de alquiler", indicó en el comunicado.

¿Qué medidas se han tomado?

La administración del recinto informó además que la presentación queda oficialmente cancelada. En este sentido, el Teatro Nacional solicitó al productor de la obra iniciar de inmediato los procesos correspondientes para que los usuarios puedan gestionar el reembolso de sus boletas sin inconvenientes a través de los canales establecidos.

El comunicado concluye reiterando que el Teatro Nacional, como institución cultural del Estado, mantiene su compromiso de ofrecer un servicio responsable y recordar a los productores externos que la comunicación oportuna de cualquier cambio es esencial para evitar afectaciones al público.