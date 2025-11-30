La Plaza de la Felicidad: un espectáculo inclusivo en el Teatro Nacional para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Más de 60 artistas con discapacidad participarán en la obra musical "La Plaza de la Felicidad", presentada en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito bajo la dirección de Paula Disla. ( SUMINISTRADA )

Más de 60 artistas con discapacidad subirán al escenario de la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito con la obra musical La Plaza de la Felicidad, una producción del Grupo Siete Espacio Teatral en colaboración con el Teatro Orquestal Dominicano (TODO), dirigida por la reconocida artista Paula Disla.

La función forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y celebrado cada 3 de diciembre.

El montaje está dirigido a estudiantes de diferentes niveles y busca sensibilizar sobre la inclusión, la empatía y la importancia de garantizar oportunidades reales para las personas con discapacidad.

La Plaza de la Felicidad se presenta como un espectáculo cargado de propósito, diseñado para promover una cultura de respeto y participación plena. La obra apuesta por el arte como vía para derribar estigmas y destacar las capacidades de los artistas que integran el proyecto.

¿Qué ofrece el espectáculo a los asistentes?

La propuesta combina música, actuación y movimiento escénico en un formato breve de contenido educativo, ideal para estudiantes, familias e instituciones interesadas en temas de integración social y cultural.

Una producción que apuesta por el talento dominicano

El montaje reúne a un amplio equipo creativo encabezado por Paula Disla, una figura influyente en el desarrollo artístico infantil y juvenil del país. Bajo su guía, la obra resalta la importancia de generar espacios donde converjan el talento diverso y la creación colectiva.

La dirección musical está a cargo del Teatro Orquestal Dominicano (TODO), una institución que ha sido clave en la formación de jóvenes artistas con discapacidad, demostrando el impacto transformador del arte y la educación.

¿A quién está dirigida la obra?

La obra fue diseñada con un enfoque inclusivo y educativo, lo que la convierte en una opción para centros escolares y organizaciones culturales. Su narrativa sencilla y su duración corta permiten que los asistentes conecten con el mensaje central y reflexionen sobre la importancia de la igualdad de oportunidades.

Amplio respaldo institucional

El evento cuenta con el apoyo del Teatro Nacional Eduardo Brito, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), la Fundación Nido para Ángeles, el Instituto Internacional de Capacidades Infantiles (Iici) y la Dirección de Bellas Artes.

Estas instituciones reafirman su compromiso con iniciativas que promueven la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito educativo como en el cultural.