"Disney dare to dream JR": estreno del primer musical en inglés de Act One Academy en Santo Domingo

El musical Disney´s dare to dream JR. (Atrévete a soñar JR.) subirá a escena el viernes 12 de diciembre, a las 7:00 p. m., en la Sala Manuel Rueda, ubicada en el edificio de las Escuelas de Bellas Artes.

La producción, de 60 minutos de duración y dirigida a jóvenes intérpretes, ofrecerá un espectáculo vibrante que celebra la música, la creatividad y el poder de los sueños.

La obra será presentada por Act One Academy of Performing Arts, con un elenco de 85 estudiantes bajo la dirección de Vanessa Cucurullo, quien destacó el carácter histórico que representa este montaje para la institución.

"Es un honor presentar por primera vez un musical completamente en inglés en nuestra academia. Dare to dream JR. representa un reto para todos, tanto para nuestros maestros como para los niños, ya que nuestra primera lengua es el español. Sin embargo, el proceso ha sido profundamente enriquecedor y motivador", expresó Cucurullo al resaltar el crecimiento de la academia desde 2017.

La directora agradeció también a la comunidad de padres y madres por el apoyo constante al desarrollo artístico de los estudiantes. "Han creído en mí y en nuestro equipo de docentes, grandes profesionales con verdadera pasión por enseñar.

En Act One Academy enseñamos con amor y respeto; creemos que todos somos importantes y que no existen papeles pequeños, porque cada niño aporta algo único al escenario", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/vanessa-cucurullodirectora-act-one-academy-43d9edfd.jpg Vanessa Cucurullo, directora de Act One Academy. (CORTESÍA DE LA PRODUCCIÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/grupo-little-stars-874fff78.jpg El grupo Little Stars. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/grupo-rising-stars-1516d714.jpg Integrantes del grupo Rising Stars en una presentación pasada. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/grupo-young-stars1-234c7777.jpg Integrantes del grupo Young Stars en una presentación pasada.

Voces de las familias: testimonios de crecimiento y transformación

Las familias de los estudiantes resaltan de manera unánime el impacto emocional, educativo y artístico que la academia ha tenido en sus hijos.

Maryrel Vázquez, madre de dos alumnas, considera que la institución ha sido determinante en su desarrollo. "Act One es nuestra segunda casa. Mis hijas han crecido mucho, no solo en lo artístico, sino también como personas. El ambiente de convivencia y amistad marca la diferencia", afirmó.

Para Erika Tavarez, el progreso es evidente. "Ver el desarrollo de mi hija es un orgullo. La disciplina, el empeño y la dedicación de maestros y estudiantes nos llenan de tranquilidad, porque sabemos que están haciendo lo que aman y con un acompañamiento excepcional", señaló.

Fanny Fernández destacó que su hija encontró en el teatro musical una pasión duradera. "Act One ha sido un espacio de felicidad total. Es donde aprende, se divierte y se siente parte de una comunidad que impulsa el amor por el arte", explicó.

Pamela Rasuk, madre de dos estudiantes, valoró la seguridad y confianza que sus hijos han ganado. "Mis hijos aman el teatro. Han tenido un desarrollo maravilloso, gracias al apoyo de sus compañeros y maestros. Se nota el compromiso y la calidad humana de quienes integran esta academia", expresó.

Liz Brea subrayó el acompañamiento constante que su hija ha recibido a lo largo de ocho años. "La experiencia ha sido excelente. Ha crecido integralmente, ha cultivado amistades sólidas y se ha nutrido de un ambiente donde el trabajo en equipo es fundamental", dijo.

Para Feybi Rojas, Act One Academy cambió la vida de su hija en un momento crítico. "En plena pandemia, la academia se convirtió en su refugio. La recibieron con cariño y eso transformó su vida. Recuperó su confianza, fortaleció su autonomía y hoy es una líder en cada espacio donde se desenvuelve", relató.

Un viaje por la magia de Disney

Disney´s Dare to Dream JR. (Atrévete a Soñar JR.) es una revista musical que reúne clásicos atemporales y nuevas versiones creadas para celebrar un siglo de historia de Disney.

La trama sigue a un grupo de jóvenes aprendices en su primer día en un imaginario estudio de Walt Disney Imagineering, donde descubren sus propios sueños antes de ayudar a otros a alcanzar los suyos.

El montaje integra canciones de 24 películas, entre ellas Enredados, El Rey León, Toy Story, La princesa y el sapo y Encanto, con coreografías dinámicas, arreglos contemporáneos y un mensaje positivo dirigido a toda la familia.

Boletas y disponibilidad

Las boletas están disponibles en la cuenta de Instagram @actone_academy.

Sobre Act One Academy of Performing Arts

Act One Academy of Performing Arts es una institución dedicada a la formación integral en teatro musical para niños y jóvenes, fomentando el talento a través de la música, la actuación y la danza. Bajo la dirección de Vanessa Cucurullo, la academia se ha consolidado como un espacio de crecimiento artístico, emocional y personal.

Sobre Music Theatre International (MTI)

Music Theatre International es una de las principales agencias de licencias teatrales del mundo, con presencia en más de 60 países y más de 70.000 instituciones registradas. Fundada en 1952, trabaja directamente con compositores, libretistas y letristas para garantizar materiales oficiales y recursos educativos a teatros profesionales, comunitarios y escolares.