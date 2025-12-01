Letal, ácido y arriesgado. Así describieron los jueces de la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent el acto de Julio Valentín, conocido artísticamente como Té de Jagua.

Aunque llegó al escenario con cierta timidez, su rutina de stand-up, marcada por un humor filoso y referencias a la historia dominicana, logró conquistar al jurado y obtener los cuatro "síes".

Valentín, quien está dentro del espectro autista, ha dejado claro que su condición no es un impedimento para mostrar talento ni autenticidad sobre el escenario. Su apuesta humorística, que él mismo no clasifica como "humor negro", seguirá ajustándose a medida que avance en la competencia.

"En las próximas rondas espero utilizar chistes más family friendly (adecuado para familias)", comenta. "O sea, bajarle un poco a la acidez. Me dicen: ´me gusta tu esencia, pero te está pasando un chin´. Entonces ese pedazo que me estoy pasando lo voy a retroceder, y a ver qué sale".

Además de comediante, Julio es historiador y escribe para el periódico digital El Choro, un proyecto pequeño, pero, según él, "muy chulo". "Es muy permisivo en cuanto a titulares y uno juega un poquito con humor y noticia", explica.

¿Y si gana?

Sobre la posibilidad de ganar los tres millones de pesos de DGT, admite que aún no ha pensado demasiado en ello, aunque considera que podría destinar el premio al inicial de un apartamento.

A quienes quieren dedicarse al stand-up pero sienten que no tienen el talento o han recibido comentarios desmotivadores, Valentín les aconseja "cambiar el chiste, sino el público".

"Que escriba. Que lea mucho. Que aprenda que hay una estructura del chiste. Y que vaya a los open mics. Es una forma de probarse frente a un público", concluye.

Con su estilo particular y su visión del humor como herramienta narrativa, Té de Jagua se perfila como uno de los humoristas más llamativos de esta temporada, demostrando que la autenticidad sigue siendo una de las claves para conectar con la audiencia.