Fátima Bosch descarta renunciar a Miss Universo tras rumores de fraude: "Me merezco esta corona"

Fátima Bosch, recién coronada como Miss Universo 2025, habló desde Nueva York sobre la polémica que surgió en redes sociales tras su victoria, donde algunos usuarios pidieron que renuncie a la corona por presunto fraude.

La mexicana viajó a la ciudad para asistir a una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de San Patricio y, antes de la ceremonia, ofreció una entrevista al programa Hoy Día de Telemundo.

Ahí se le preguntó directamente cómo enfrenta la presión mediática y qué piensa sobre quienes cuestionan la legitimidad de su triunfo.

Bosch reconoció que ha visto los comentarios en plataformas digitales, pero aseguró que su trayectoria dentro del concurso respalda su lugar. Reiteró que no tiene intención de renunciar.

"Por supuesto que no, yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad sólo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras... hice exactamente las mismas pruebas y gané yo".

La reina de belleza explicó que su preparación ha sido de años y que no considera justo abandonar un logro obtenido con esfuerzo. Comparó la situación con cualquier trabajo en el que nadie renunciaría solo porque hay colegas que podrían parecer mejores.

"¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé? Por ejemplo, ¿tú en tu trabajo renunciarías porque hay otras conductoras más guapas o con más carisma?... pero solamente tú sabes por todo lo que pasaste para estar aquí".

Impacto emocional

Bosch también habló del impacto emocional de los ataques en redes, sobre todo cuando involucran a su familia. Aun así, afirmó que continuará con sus actividades como Miss Universo y seguirá enfocada en las causas sociales que impulsa.

"No tienes por qué renunciar porque tú trabajaste por eso... Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero yo no voy a dejar de estar aquí, porque únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y las causas sociales".