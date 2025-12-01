Miss República Dominicana abre casting 2026: conoce los requisitos

La organización Miss República Dominicana Universo anunció la apertura formal del proceso de casting correspondiente a la celebración de su edición número 70, con el objetivo de seleccionar a la joven que representará al país en Miss Universo 2026, a celebrarse en Puerto Rico; además de otros certámenes internacionales.

Este aniversario marca un hito en la historia del certamen nacional, que por siete décadas ha servido como plataforma para proyectar talento, liderazgo y representación cultural dentro y fuera del país.

La convocatoria se da tras la destacada participación de Jennifer Ventura, Miss República Dominicana Universo 2025, cuya actuación internacional reafirmó el compromiso de la organización con elevar la presencia dominicana en los escenarios globales de la belleza.

Ahora inicia la búsqueda de una candidata con las capacidades, disciplina y proyección necesaria para continuar ese legado.

Requisitos para aspirantes

Las interesadas deberán cumplir con los siguientes criterios esenciales:

Ser de nacionalidad dominicana .

. Tener 18 años o más .

. Mostrar interés o experiencia en causas sociales o proyectos comunitarios .

. Poseer conocimientos generales sobre turismo, cultura y atractivos nacionales.

No se requiere experiencia previa en concursos de belleza.

Un programa de formación integral

Las preseleccionadas recibirán preparación profesional en áreas clave como pasarela, oratoria y comunicación efectiva, maquillaje y automaquillaje, etiqueta y protocolo internacional, manejo estratégico de redes sociales, nutrición y bienestar, presencia escénica, así como estilismo e imagen personal.

Este programa busca potenciar la seguridad, el liderazgo y la proyección internacional de cada candidata.

Para más detalles sobre la convocatoria, las interesadas pueden comunicarse al (809) 819-3834 o acceder a las redes oficiales de Miss República Dominicana Universo.

