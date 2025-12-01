×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rey emérito Juan Carlos
Rey emérito Juan Carlos

Juan Carlos I pide a los jóvenes que apoyen al rey Felipe VI en su "duro trabajo"

A días de que salga a la venta su libro de memorias, el rey emérito les pide que apoyen a su hijo, Felipe VI, en la labor de "unir a todos los españoles"

    Expandir imagen
    Juan Carlos I pide a los jóvenes que apoyen al rey Felipe VI en su "duro trabajo"
    El rey Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos I en una fotografía de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    A dos días de que Reconciliación, su libro de memorias, salga a la venta en España, Juan Carlos I ha difundido un video dirigido específicamente a los jóvenes. En él, el rey emérito les pide que apoyen a su hijo, Felipe VI, en la labor de "unir a todos los españoles".

    La grabación, adelantada por The Objective, muestra a Juan Carlos sentado frente a una gran bandera de España. Según fuentes de Zarzuela, la Casa del Rey no había sido informada de la existencia del video y considera que su publicación no era "ni necesaria ni oportuna".

    En su mensaje, de poco más de un minuto, el rey emérito recuerda la transición y el papel que, según él, desempeñaron su generación y la monarquía. Afirma que su libro busca ayudar a los más jóvenes a "conocer la historia reciente" y a los mayores a recordar momentos que marcaron esa etapa.

    Después de repasar brevemente su visión del proceso democrático, el emérito centra su petición: "Les pido que apoyen a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles, y que España siga jugando un papel relevante en el mundo".

    Más

    • El video reaparece en un momento de atención mediática por la inminente publicación de sus memorias y vuelve a situar al exjefe del Estado en el centro del debate público.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.