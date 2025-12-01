Juan Carlos I pide a los jóvenes que apoyen al rey Felipe VI en su "duro trabajo"

El rey Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos I en una fotografía de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

A dos días de que Reconciliación, su libro de memorias, salga a la venta en España, Juan Carlos I ha difundido un video dirigido específicamente a los jóvenes. En él, el rey emérito les pide que apoyen a su hijo, Felipe VI, en la labor de "unir a todos los españoles".

La grabación, adelantada por The Objective, muestra a Juan Carlos sentado frente a una gran bandera de España. Según fuentes de Zarzuela, la Casa del Rey no había sido informada de la existencia del video y considera que su publicación no era "ni necesaria ni oportuna".

En su mensaje, de poco más de un minuto, el rey emérito recuerda la transición y el papel que, según él, desempeñaron su generación y la monarquía. Afirma que su libro busca ayudar a los más jóvenes a "conocer la historia reciente" y a los mayores a recordar momentos que marcaron esa etapa.

Después de repasar brevemente su visión del proceso democrático, el emérito centra su petición: "Les pido que apoyen a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles, y que España siga jugando un papel relevante en el mundo".

El video reaparece en un momento de atención mediática por la inminente publicación de sus memorias y vuelve a situar al exjefe del Estado en el centro del debate público.

