El Ministerio de Cultura presenta avances para el 2025 bajo la dirección de Roberto Ángel Salcedo

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, presentó el resumen de su gestión.

El Ministerio de Cultura presentó este martes los resultados correspondientes al año 2025, durante un acto encabezado por el ministro Roberto Ángel Salcedo en el Palacio de Bellas Artes, donde expuso los avances de su gestión bajo el lema La cultura se transforma.

En su intervención, Salcedo afirmó que el país atraviesa un proceso de transformación institucional en el que la cultura reafirma su papel como eje de cohesión social, educación, bienestar y desarrollo sostenible.

El funcionario explicó que la gestión se ha sustentado en la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2025–2028, alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este plan, dijo, ha servido como guía para reorganizar y fortalecer el sistema público cultural.

Según detalló, el diseño del plan incluyó consultas territoriales, estudios internacionales, la Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2024 y los Diálogos Culturales, lo que permitió identificar desafíos vinculados a la falta de infraestructura, la debilidad en la profesionalización, la baja valoración de la cultura y los procesos administrativos complejos.

Estos elementos fueron asumidos —afirmó— como oportunidades para impulsar una modernización institucional.

El ministro precisó que la gestión se articula sobre cinco pilares: protección del patrimonio cultural, revitalización de la identidad cultural, impulso a las industrias culturales y creativas, formación artística y descentralización territorial, y proyección internacional.

En este contexto, destacó que el Ministerio obtuvo una calificación de 84.44 puntos en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, indicador que refleja una mejora sostenida en eficiencia y calidad institucional.

¿Qué avances presentó el Ministerio de Cultura para el 2025?

Uno de los ejes principales de su discurso fue la política de descentralización cultural, que llevó al ministerio a realizar encuentros y levantamientos en las 31 provincias y el Distrito Nacional, con más de 90 territorios visitados en diez meses.

Estas jornadas permitieron diagnosticar el estado de los espacios culturales y formular agendas locales de trabajo junto a gestores y comunidades.

La actividad se desarrollo en el Palacio de Bellas Artes.

Dentro de ese despliegue, el Plan Frontera fue señalado como un proyecto estratégico dirigido a las provincias limítrofes mediante procesos de diagnóstico, formación y acompañamiento comunitario, con el objetivo de fortalecer su identidad cultural y construir una agenda integral de desarrollo.

"La frontera dejó de ser un margen", expresó Salcedo, al destacar que esta zona pasó a considerarse territorio cultural prioritario.

Acciones del Ministerio para la transformación cultural en el país

En materia de programación artística, informó que los programas Calle Cultura y Tardes de Parque impactaron a miles de personas en municipios como San Francisco de Macorís, Salcedo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Azua, La Vega, Monte Plata y Santo Domingo.

La Orquesta Filarmónica de Santo Domingo realizó presentaciones en Sosúa, Moca, Baní, San Juan de la Maguana y Dajabón.

En cuanto a infraestructura cultural, el informe resaltó el remozamiento del Centro Cultural Narciso González, el Centro Nacional de Artesanía, el Conservatorio Nacional de Música, la Cinemateca Dominicana y varias salas del Palacio de Bellas Artes.

También se avanzó en proyectos emblemáticos como el Antiguo Ingenio Boca de Nigua y la transformación del Antiguo Casino de La Vega en Escuela de Bellas Artes.

Además, se anunció el acondicionamiento de la Casa de la Cultura de La Caleta y la habilitación de la Academia de Música de Santo Domingo Este.

En el ámbito social y educativo, se informó que más de 3,700 niños y adolescentes recibieron formación artística en 15 provincias, mientras que las Escuelas Libres impactaron a más de 3,200 estudiantes. Asimismo, fue relanzada la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, integrada por 110 jóvenes músicos.

Salcedo destacó también la iniciativa El poder de las buenas palabras, orientada a promover convivencia, respeto y ciudadanía mediante el uso consciente del lenguaje, desarrollada en centros educativos y espacios sociales como herramienta cultural de paz.

Durante la presentación, se enfatizó además la dimensión productiva de la política cultural, concebida como motor de desarrollo económico, cohesión territorial y competitividad nacional, impulsando las industrias culturales y creativas como generadoras de empleo y valor económico.

El ministro afirmó que la cultura debe asumirse como un activo estratégico del país, articulando identidad , innovación y productividad .

debe asumirse como un del país, articulando , innovación y . Antes de concluir, proyectó los retos institucionales para los próximos meses, entre ellos la puesta en marcha del Sistema de Información Cultural , la Semana de Innovación Cultural y nuevas plataformas de formación .

meses, entre ellos la puesta en marcha del , la y nuevas plataformas de . Reiteró que la cultura constituye uno de los grandes motores de la nación y una política pública esencial para el desarrollo sostenible del país.