Clarissa Molina exige justicia por la muerte de la niña Stephora en excursión escolar en Santiago

Clarissa Molina compartió en Instagram una fotografía de la niña Stephora, cuya muerte en una excursión escolar ha generado indignación y pedidos de justicia. ( ARCHIVO )

La presentadora dominicana de Univision, Clarissa Molina, expresó su profunda indignación por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de origen haitiano que falleció durante una excursión escolar en Santiago, un caso que ha generado cuestionamientos sobre el manejo institucional y la falta de información ofrecida a su familia.

Molina publicó sus declaraciones en la red social Instagram, acompañadas de una fotografía de la niña, lo que añadió un tono aún más conmovedor al mensaje.

Aseguró que ha pasado días procesando la noticia y tratando de entender cómo se produjo la tragedia. Destacó que, al conocer la historia de la menor, resulta inevitable sentir dolor e incredulidad.

Según expresó, el simple hecho de ver los videos de la niña hace más difícil aceptar lo sucedido. "Cómo se va al cielo un angelito inocente? Cómo se apaga la vida de una niña que, solo con ver sus videos, se nota que tenía un corazón puro y un espíritu hermoso?", escribió la comunicadora.

Acciones de Clarissa Molina en apoyo a la familia de Stephora

La presentadora también cuestionó de forma contundente la manera en que, asegura, se ha manejado el caso. Señaló que, pese a que han pasado más de quince días desde la muerte de la menor, la madre de Stephora aún no ha recibido respuestas claras sobre lo sucedido.

Molina denunció que a la familia se le ha negado acceso a la autopsia y a las cámaras del lugar donde ocurrió la tragedia, lo que ha profundizado la incertidumbre.

"No es justo ni humano. Han pasado más de 15 días, y su madre sí, su madre aún no sabe por qué su hija no está hoy a su lado. Nadie le ha dado respuestas. Le niegan la autopsia. Le niegan acceso a las cámaras del lugar", expresó.

La comunicadora también reprochó la ausencia de acompañamiento institucional. "Entendemos que existen procesos y protocolos, pero dónde están las autoridades que deberían acompañarla, ayudarla, orientarla? Dónde está la empatía? Dónde está la justicia?", cuestionó.

Detalles sobre la falta de información y acompañamiento institucional

Al concluir su mensaje, Clarissa Molina pidió a Dios que la verdad salga a la luz y que se haga justicia en honor a la memoria de la niña. Asimismo, expresó su deseo de que el alma de Stephora pueda descansar en paz.

El caso continúa generando debate en la opinión pública, mientras diversos sectores reclaman transparencia en la investigación y un mayor apoyo institucional a la familia afectada.