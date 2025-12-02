Arte y tecnología se fusionan en Chavón con la muestra final de video mapping

De izquierda a derecha: Johanna Tarrazo, encargada de prensa de la Dgcine; Tanya Valette, directora de la carrera de Cine de Chavón La Escuela de Diseño; un alumno que recibió su diploma; Brigitte Veyne, asesora de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia; y Celidette Heredia, encargada de Capacitación y Formación de la Dgcine. ( SUMINISTRADA )

La cooperación Marianne por la Cultura Dominicana presentó anoche, en el atrio central de Chavón la Escuela de Diseño en Santo Domingo, la Muestra Final del Taller de Video Mapping, un evento que integró creación artística, tecnología y formación especializada para aportar al desarrollo del ecosistema cultural del país.

El taller, impartido del 17 al 21 de noviembre de 2025, estuvo a cargo de la artista visual francesa Stéphanie Léonard, docente de Rencontres Audiovisuelles, organización reconocida internacionalmente en artes digitales y animación. La iniciativa fue organizada por la Dirección General de Cine (DGCINE), la Embajada de Francia y Chavón La Escuela de Diseño.

Detalles sobre la experiencia inmersiva en Chavón con video mapping

Durante la presentación, las proyecciones utilizaron como eje central la obra de la artista plástica Yocelin Ramírez, egresada de Bellas Artes de Chavón en 2013. Su trabajo sirvió de base estética para las animaciones creadas por los participantes, conectando la práctica formativa con la creación contemporánea dominicana.

La atmósfera del evento se enriqueció con la música en vivo de la banda Conde Peralta, agrupación de Chavón, cuya interpretación acompañó las imágenes proyectadas y aportó una dimensión sensorial que hizo la experiencia más inmersiva para los asistentes.

La muestra se presentó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resaltando el poder del arte como herramienta de visibilización social.

Impacto del taller de video mapping en la cultura dominicana

Las palabras iniciales estuvieron a cargo de Brigitte Veyne, consejera de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en representación de la embajadora Sonia Barbry; Johanna Tarrazo, encargada de Comunicaciones de la Dgcine en representación de su directora general, Marianna Vargas Gurilieva; y Tanya Valette, directora de la carrera de Cine de Chavón.

En sus intervenciones se destacó el papel del video mapping como un recurso clave en la producción de eventos de diversas índoles, desde actividades corporativas y políticas hasta proyectos culturales y escénicos.

Este lenguaje visual, ampliamente utilizado en espectáculos internacionales, intervenciones urbanas y proyectos sobre patrimonio arquitectónico, ofrece nuevas posibilidades para fortalecer la identidad cultural dominicana y dinamizar espacios históricos.

El uso del video mapping, señalaron los organizadores, representa una oportunidad para potenciar el turismo cultural, diversificar la oferta visual del país y abrir rutas de innovación para teatros, museos, instituciones culturales y proyectos comunitarios. Su incorporación en iniciativas locales permite ampliar el alcance de las artes escénicas y explorar nuevas narrativas visuales en el espacio público.

Participantes

La muestra exhibió el trabajo final de los diez participantes del taller: Allin Frangery Álvarez, Amín Vásquez, Indhira Cedeño, Isabella Castillo, José Carlos Marte, Josmilaine Feliz, Kirsi Capellán, Nelson Rodolfo Espaillat, Rebecca Paredes y Rony Ávila.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-11-27-at-102457-am-1-cff1a890.jpeg Participantes y representantes institucionales durante la presentación final del taller de video mapping en Chavón.Brigitte Veyne estaba hablando durante la presentación de la muestra final de video mapping.

La entrega de certificados estuvo encabezada por Brigitte Veyne, Celidette Heredia, encargada de Capacitación y Formación de DGCINE; Johanna Tarrazo; y Tanya Valette.

Además de la formación práctica, la agenda de Stéphanie Léonard incluyó dos charlas abiertas al público: la primera, el sábado 15, en la Alianza Francesa de Santo Domingo; y la segunda, el sábado 22, en el Centro León de Santiago, en coordinación con la Alianza Francesa de Santiago.

Ambas actividades fortalecieron el intercambio cultural y fomentaron el diálogo sobre las artes digitales entre profesionales, estudiantes y público general.

Sobre Marianne por la Cultura Dominicana

Marianne por la Cultura Dominicana es un programa de cooperación cultural financiado por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores a través de la Embajada de Francia en la República Dominicana. La Dirección General de Cine funge como socio gestor del área audiovisual, mientras que la Fundación Sinfonía administra los proyectos de danza y música. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes .

