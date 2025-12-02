Con apenas 22 años, la cantante Roxy está decidida a que lo suyo es la música "por siempre".

Y está dispuesta a cumplir sus sueños. Lacantante de Jarabacoa que muestra su talento en bares y restaurantes con su voz, dio un salto firme al subir al escenario de la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT).

Nerviosa por interpretar una canción fuera de su zona de confort, recuerda claramente el momento en que cruzó el escenario: "Cuando yo entré dije: esto es real, y lo que vaya a hacer hay que hacerlo ya".

La elección de su canción, "It´s a Man´s World" (1966), del estadounidense James Brown, también fue parte de esa declaración. Llevó vestida de esmoquin a blanco y negro reflejando la fortaleza del género femenino.

"El mundo no sería lo mismo sin una mujer", afirma con firmeza en entrevista con Diario Libre.

La recepción de los jueces Irving Alberti, Waddys Jáquez, Pamela Sued y Nashla Bogaert, fue clave. "Fueron muy amables conmigo. Eso me hizo entrar en confianza. Yo sentí que canté a capella", cuenta. Lo que no esperaba era la respuesta del público: "Cuando terminé, quedé sorprendida de ver a la gente de pie y aplaudiendo".

Un legado familiar y un mensaje claro

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/06082025-entrevista-clasificados-en-dominicana-got-talent---samil-mateo-dominici19-0dea5bec.jpg Roxy interpretó en DGT "It´s a Man´s World". (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

La música corre por la sangre de Rossy. Su madre también canta, aunque nunca lo hizo profesionalmente. Ahora, la joven intérprete busca abrirse paso en la música. "Aunque el mundo parece estar diseñado para que los hombres ganen en todo, quiero demostrar que las mujeres también podemos, aunque tengamos que esforzarnos el doble", expresó.

Sin plan B y con la vista en alto

"Yo no tengo plan B, lo mío es la música hasta que me muera", dice con determinación. Rossy aprovecha su paso por DGT para llamar a los futuros artistas a no limitarse y recordar que las mujeres pueden aspirar a todo:

"La mujer también puede ser líder. Puede ser dueña de un restaurante, de una discográfica, de todo".